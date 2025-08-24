大罷免全敗 國會席次未能翻轉 核三公投 同意票未達1/4門檻

第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投昨日完成投開票，7件罷免案均告失敗，核三重啟公投不通過。（記者廖振輝攝）

2025/08/24 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投昨日完成投開票，包括新北市立委羅明才、台中市江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、新竹縣林思銘、南投縣馬文君以及游顥案，不同意罷免票皆多於同意票，七件罷免案均告失敗。

至於立法院民眾黨團發起的重啟核三公投案，同意票雖多於不同意票，但未達四分之一通過門檻的五百萬五二三張票，依公投法規定，公投結果為不通過。

民團兩波罷藍委案 均告失敗

台灣史無前例大罷免落幕，公民團體發起兩波國民黨立委罷免案，包括七二六的廿四件罷免案，與昨日七件罷免案，皆以失敗收場，朝小野大的國會席次結構未能翻轉。

立法院民眾黨團提出的重啟核三公投提案昨天投開票，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」根據開票結果，同意票四三四萬一四三二張、不同意一五一萬一六九三張，投票率為廿九·五三％。但因同意票未達廿五％、五百萬五二三票門檻，投票結果最後為不通過。

核三公投投票率 史上第3低

與過去全國性公投案比較，此次核三重啟公投的投票率僅高於二○○八年討黨產、反貪腐等兩項公投案，為史上第三低。

而核三廠所在地屏東縣開票狀況也成關注焦點。屏東縣卅三鄉鎮市有七個鄉是不同意多於同意，其餘廿六個鄉鎮市都是同意票數較多，整體投票率卅一％，同意票十二萬七二○張、不同意票九萬四六○張。

根據公投法，公投若未通過，兩年內不得就同一事項再提公投。

