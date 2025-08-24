核四所在地貢寮 投票率15.88％最低

核三重啟公投新北總投票率僅29.93％，圖為板橋民眾投票畫面。（記者黃子暘攝）

2025/08/24 05:30

新北公投總投票率29.93％ 有核電廠的石門、萬里、貢寮均低迷

〔記者黃子暘／新北報導〕核三重啟公投被否決，新北市開票結果，同意票共七十七萬七○四六票，不同意票廿六萬二七八四票，總投票率二十九．九三％。新北市石門、萬里、貢寮區各有一座核電廠，為指標性行政區，但投票率低迷，僅石門區勉強觸及二○％，仍低於新北全市投票率；核四廠所在的貢寮區投票率僅十五．八八％，全市最低。

石門區投票率20.64％ 萬里區19.53％

新北市選委會公告，新北投票權人總數為三五○萬一二三五人，投票數為一○四萬七九一三票，同意票七十七萬七○四六票（佔投票權人總數二十二．一九％），不同意票為廿六萬二七八四票，投票率二十九．九三％；其中以同時有罷免投票案的新店區投票率四十九．三六％最為踴躍，該區同意票九萬八三四○票，不同意票三萬五○七三票；境內有核四廠的貢寮區投票率僅十五．八八％最為冷淡。

以指標性行政區來看，核一廠所在的石門區為同意票一五○五票（佔總投票人數十六．三六％），不同意票三八四票，投票率二○．六四％；核二廠所在的萬里區同意票二七七六票（佔總投票人數十四．九九％），不同意票八一三票，投票率十九．五三％；核四廠所在的貢寮區同意票八七○票（佔總投票人數八．七三％），不同意票六九七票，投票率十五．八八％。

議員︰非核家園是共識 浪費巨資

市議員林裔綺說，公投主文已顯示此案是假議題，試問民眾黨主席黃國昌為何避談核一、核二？核電後端處置技術如核廢料處理等尚無方向，卻浪費巨資公投，黃更提出向下挖三、四公里埋核廢料的可笑說法，若是可行，「表示核一、核二也可以這麼做，為什麼你單純只講核三？」

市議員周雅玲表示，不管哪個黨執政，綠能政策都逐年推動，非核家園是長久以來共識；民眾對核廢處理抱持疑慮，核電廠也限制地方整體發展，盼政府對核廢最終處置場有具體明確態度；屏東民眾生命財產安全不應由其他人決定，她的選區民眾也憂心黃是否哪天打算重新燃起核一、二議題。

陳偉杰︰人民對核安及核廢有疑慮

市議員陳偉杰指出，公投結果代表人民可能對核安及核廢還有疑慮；他的選區投票率偏低，國家重大政策本就需要長時間討論宣傳和凝聚共識，政治人物要尊重民意，也盼未來各政黨都能放下對立尋求共識，勿在激烈衝突議題持續較勁，讓社會一直處於分裂。

