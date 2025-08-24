為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    核三延役公投 彰化投票率僅26.96％

    南投縣23日舉辦立委罷免案投票合併核三重啟公投，南投市漳和國小投開票所，昨天上午9時起投票民眾大排長龍。（記者張協昇攝）

    南投縣23日舉辦立委罷免案投票合併核三重啟公投，南投市漳和國小投開票所，昨天上午9時起投票民眾大排長龍。（記者張協昇攝）

    2025/08/24 05:30

    南投投票率47.4％全國最高 台中為35.98％

    〔記者蘇金鳳、張聰秋、張協昇／綜合報導〕核三延役公民投票昨登場，全國結果同意票未達二十五％遭否決，台中市投票人潮不如七二六罷免投票，最終投票率為三五．九八％，低於二○二一年四大公投的平均投票率四二％；而彰化縣投票率二六．九六％，也是較上次四大公投的平均四成一投票率為低，而南投此次的投票率達四七．四％，為全國最高投票率。

    台中同意票64萬餘 不同意21萬餘

    至於為何此次的公投投票率較低？外界認為，當年因為有前行政院長蘇貞昌帶領著團隊大力宣傳，而本次行政團隊較為低調。

    台中市核三延役投票權人數為二百四十一萬六五四○人，首投族為九．三萬人，昨天開出的同意票六四萬五四五六張，比例高達七五．一七％，不同意為二一萬二九五二，比例為二四．八一％。

    彰化同意票22萬餘 不同意5萬餘

    彰化縣總投票人數一○四萬二七七五人，其中年滿一八歲的首投族有二萬二八三八人，最終同意二二萬二一一七票、不同意五萬六○八九票，雖然同意大幅超過不同意票，但最終仍未能突破總投票人數的二五％門檻，而彰化縣這次公投投票率不到三成，是中彰投最低的投票縣市。

    南投同意票13萬餘 不同意5萬餘

    南投縣投票人數為四十一萬四○五人，有不少剛滿十八歲的首投族出來投票，投票率達四十七．四％，其中同意票為十三萬六九○七票，占七一．七五％，不同意票五萬三八九五票，占二八．二五％。

