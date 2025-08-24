台中罷免3藍委失敗 罷團︰非完全失敗

江啟臣挺過大罷免，建議執政黨召開國是會議。（記者歐素美攝）

2025/08/24 05:30

「中二解顏」感謝5萬多人相挺 「中三罷團」讓藍營正視公民聲音 「一罷擊臣」喚醒社會關注

〔記者蘇孟娟、張軒哲、歐素美、陳建志、黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕八二三罷免投票落幕，台中市國民黨籍立委包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣罷免案，同意罷免得票數均未過罷免門檻且不同意大於同意罷免，三罷免案均未通過；除了楊瓊瓔案投票率四成九三外，包括顏寬恒、江啟臣罷免案投票率均逾五成。

顏寬恒籲執政黨內閣改組

台中市長盧秀燕未對罷免結果表示意見；國民黨台中黨部主委顏文正則說，人民再度向執政黨投不信任票；民進黨台中市黨部許木桂則表示，以黨中央意見為主。

順利突破罷免危機的顏寬恒指出，民眾用選票拒絕民進黨將國會變成一言堂，籲執政黨內閣改組拿出讓人信賴的團隊。

楊瓊瓔盼民進黨傾聽民意

楊瓊瓔則希望民進黨傾聽民意，面臨關稅壓力與經濟危機，儘速回歸治理正軌；江啟臣則籲執政黨應召開國是會議，徹底反省檢討。

罷團「中二解顏」發言人林宣宏感謝全台最艱困選區有五萬多民眾勇敢投下同意罷免票，期待台灣政治人物應該清廉、為鄉親打拼；中三罷團發言人Connie表示，罷免失敗不代表完全失敗，公民團體成功讓國民黨正視公民的聲音；罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，雖未達成目標，不代表堅持的信念是錯的，公民用行動喚醒社會的關注。

台中選委會指出，顏寬恒罷免案投票人數卅萬七七四二人，罷免門檻七萬六九三六人，投票率五○．三四％；同意罷免顏寬恒五萬四三九六票，同意票得票率三五．五一％，不同意票九萬八八○九票、不同意票得票率六四．四九％。

江啟臣籲召開國是會議

楊瓊瓔罷免案投票人數廿六萬五九九人，罷免門檻六萬五一五○人，投票率四九．三三％；同意罷免四萬三六七七票，同意票得票率三四．三四％，不同意票八萬三五一一票、不同意票得票率六五．六六％。

江啟臣罷免案投票人數廿萬八八四九人，罷免門檻五萬二二一三人，投票率五○．二四％；同意罷免三萬三九七七票，同意票得票率三二．七四％，不同意票六萬九七九六票、不同意票得票率六七．二六％。

楊瓊瓔罷免案未過關，現場支持者道賀聲不斷！（記者廖耀東攝）

中二選區顏寬恒（中）挺過罷免，出面宣布勝利感謝鄉親支持，也呼籲賴政府內閣改組，組出讓民眾可以信任的團隊。（記者陳建志攝）

