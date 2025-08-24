《罷免案接連失利》蔡其昌︰調整改變 何欣純︰繼續努力

2025/08/24 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕昨天舉行的中二、中三及中八的罷免國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣結果失利，加上七月二十六日失利，已讓民進黨基層擔憂是否影響民進黨二○二六市長及市議員的選舉；民進黨立委蔡其昌表示，會更加速調整改變、展現決心；有意參選中市長的立委何欣純表示「拚民主、顧民生」，接下來還要繼續努力，黨團總召王立任表示，會有些關聯，但非必然關係。

至於民進黨該如何因應或影響市議員初選？台中市黨部主委許木桂表示，新任黨秘書長週一就任，一切以黨中央的規定為依據。

在七二六罷免失利後，雖然外界對中二、中三、中八罷免早就估計不會成功，但對於三個罷區罷免結果不同意大於同意達兩倍以上，還是有點心驚，很多綠營基層，都擔心這樣的選舉結果，是否會影響明年的大選？也認為黨中央有資源，應該要想辦法讓影響不要擴及到明年的大選。

民進黨中市黨團總召王立任表示，七二六罷免結束後，民進黨就知道整個台灣氛圍，此次結果失利在意料中，內部會檢討，但不代表會影響到明年的市長及市議員的選舉，因為市長跟市議員都是靠個人形象、努方及地方耕耘，影響有點關聯但不是必然，民進黨還是會觀察整個變化。

蔡其昌表示，尊重結果，但希望民眾繼續關心台灣，民進黨要更加速調整改變、展現決心。

何欣純則表示，台灣的民主自由是透過一次又一次的投票來實現，尤其台灣疫後正要振興、但又面對美國關稅衝擊、及極端氣候下的風災暴雨，更要齊心同力。

