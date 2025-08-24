核三重啟公投 綠批政治操作的假議題

新竹縣因有立委罷免投票，公投投票率38.54％，是桃竹竹苗4縣市最高。（記者黃美珠攝）

2025/08/24 05:30

〔記者黃政嘉、彭健禮、廖雪茹、洪美秀、黃美珠／綜合報導〕核三重啟公投案昨天投票結果，全國有效同意票數雖多於不同意票數，但同意票未達投票權人總額廿五％而被否決，對此，桃園市民進黨議員魏筠直批，民眾黨主席黃國昌拋出這件公投案，「是基於政治操作的假議題，並未認真面對核安」，核一、核二甚至核廢料問題都未提及，就貿然發起公投，投票率低，最後被否決，完全是濫用社會資源。

桃市投票率26.99％ 竹縣38.54％

本案的桃市投票權人數一九七萬一八一三人，五十三萬二二一四人領投票，投票率廿六．九九％，同意票四十二萬九三○六張，不同意票九萬八八八六張，同意票對投票權人百分比為廿一．七七％。

新竹市投票權人數卅七萬八九八人，十一萬一四六五人領投票，投票率三○．○五％，八萬九五八五票同意，兩萬一一二三票不同意，同意票對投票權人百分比為二四．一五％。

新竹縣投票權人數四十八萬八五○九人，十八萬八二九○人領投票，投票率三八．五四％，十四萬九五一六人同意，三萬六一三五人不同意，同意票對投票權人百分比為三○．六一％。

苗栗縣投票權人數四十五萬七七八三人，十三萬二五四六人領投票，投票率廿八．九五％，同意票十一萬三四七七張，不同意票一萬七六一二張，同意票對投票權人百分比為二四．七九％。

苗栗縣民進黨議員陳光軒觀察，本案不管是正方或反方，都未見討論熱度，且公投主文內有「經主管機關同意確認無安全疑慮後」，意即不論什麼結果，還是要主管機關認定，如同假議題。

桃市龍潭區四十一歲曾先生說，這次全國性公投花費十一億元，實在勞民傷財，尤其憑什麼透過公投就想決定屏東人的命運？他基於疼惜屏東人而投票表達不同意核三重啟。

新竹縣徐姓縣民表示，AI科技日新月益，需要龐大電力支應，但現在供電能量緊繃，而核三重啟議題專業且龐雜，希望專家學者審慎評估，在確認安全的前提下，兼顧經濟、產業用電、國民健康、乾淨電力及妥當處理核廢等權衡下，採取最適合的做法。

