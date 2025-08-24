星期專論》日本石破政權不穩定中的穩定

日本首相石破茂。（法新社檔案照）

◎松田康博

日本自民、公明兩黨執政聯盟，在去年的眾議院選舉、今年的東京都議會選舉中接連失利後，又在參議院選舉中遭遇歷史性慘敗。然而，石破茂首相拒絕為敗選引咎辭職，並表明將繼續留任。目前執政聯盟在眾、參兩院的議席均未過半，眾議院不足十三席（總席次四六五席），參議院則不足三席（總席次二四八席）。

在日本的議會內閣制下，由獲得眾議院多數票的候選人擔任首相（第一輪投票需要絕對多數，若未達成而進入第二輪投票，僅需相對多數即可）。石破首相就是在第二輪投票中，以相對多數（在去年眾議院選舉後）驚險連任。

之後，在野黨未提出內閣不信任案的原因，在於立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨等主要在野黨，無法團結一致。同時，他們在二○二五年度總預算案的編製過程中與執政黨合作，以實現其各自主張的政策。然而，預算已經通過，日本和美國之間對於川普關稅的協議也已落幕，石破政權繼續執政的理由，似乎已不復存在。

然而，石破政權為何仍在延續呢？

不願辭職的首相，周遭難以逼他下台

直接原因是石破首相的留任意志十分強烈。按理說，首相因參議院敗選、而非眾議院大選落敗而辭職，是相當罕見的情況。但話說回來，都已經輸到這麼慘了，大家也覺得他應該下台。問題在於，要讓一個打算硬撐到底的首相下台，極其困難。

首先，要讓首相辭職的方法，就是讓他辭去自民黨總裁，並選出新總裁。不過，根據自民黨黨章，除非總裁主動辭職，否則無法任意罷免總裁。這是為了避免因為政黨內鬥，而造成首相輕易更迭。

第二種方法，是由在野黨主導，在眾議院通過內閣不信任案。可是，即使不信任案通過，首相也未必會辭職，他仍可選擇「內閣總辭」或「解散眾議院」。石破首相也許會選擇解散。問題是，眾議員當選至今才十個月，大家都不希望馬上面對大選，因此也不敢輕易提出不信任案。

只要首相不解散眾議院，直到二○二八年的參議院與眾議院大選之前，日本都不會有全國性大選（如果首相解散眾議院，則可隨時舉行選舉）。在此期間，各黨派都在精算，如何才能對自身最有利。

在微妙平衡下持續的石破政權

自民黨內有人認為，既然近期內不會有大選，那就等到二○二七年秋天的總裁選舉，將石破換成另一位較有人氣的政治人物，再趁著新首相的支持率高漲之際，解散眾議院，便可在選戰中贏得勝利。

立憲民主黨方面，即使與國民民主黨、日本維新會三黨聯手，組成「非自民、公明政權」，仍無法在眾、參兩院取得足夠席次。因此，該黨黨魁野田佳彥反而認為，與其現在勉強奪權，不如等待石破首相拖垮自民黨支持率，再於下一次大選中擴大席次，一舉拿下政權。

自民黨內部分保守派人士則希望推舉高市早苗，重現安倍晉三式的政權。但高市的政治立場過於右傾，公明黨無法接受。而且，被稱為極右派的參政黨，雖在參議院拿下十四席，但在眾議院僅有三席。即使自、公兩黨與參政黨合作，仍無法在眾議院取得過半席次。相反地，若高市成為首相候選人，可能會讓野田當選，導致自民黨失去政權。因為高市一旦成為首相，保守派選票重新回歸自民黨，參政黨與國民民主黨的席次很可能減少，因此保守派在野黨對她並不歡迎。

另一方面，只要有石破這種中間派的政治人物繼續執政，自民黨的支持者就會繼續流失。去年眾議院選舉時，自民黨支持者的選票流向國民民主黨，今年的參議院選舉則分流至國民民主黨與參政黨，造就兩黨迅速成長。成長中的在野黨，多虧有石破這台「提款機」，讓他們成長茁壯。換句話說，目前無論是執政黨或在野黨，有很多人不希望石破辭職。

在這種微妙的平衡下，石破首相得以拒絕下台。今後的石破政權將無別選擇，只能按照議題繼續納入在野黨的政策，以維持政權運作。過去的安倍政權曾是長期穩定的政權，相對地，石破政權雖是一個可能隨時結束的不穩定政權，但諷刺的是，也正因如此，目前還能勉強存活下去。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

松田康博

