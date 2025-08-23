請辭經長 郭智輝：人生中寶貴的一課

經濟部長郭智輝昨正式向賴清德總統及行政院長卓榮泰請辭經濟部長。他在給經濟部同仁的公開信表示，這段不算長但充滿挑戰的日子，他真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是他人生中極為寶貴的一課。（資料照）

2025/08/23 05:30

郭：盼大家繼續支持賴總統改革之路

〔記者高嘉和、徐子苓／台北報導〕經濟部長郭智輝昨正式向賴清德總統及行政院長卓榮泰請辭經濟部長。他在給經濟部同仁的公開信表示，這段不算長但充滿挑戰的日子，他真正深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是他人生中極為寶貴的一課。

郭智輝指出，辭職是基於健康因素的考量。他說，這份工作需要一二○分的投入，他的身體提醒他，或許是時候該把責任交給下一位能全力以赴的人了。這對國家、對團隊，才是最負責任的做法。

請繼續往下閱讀...

郭智輝在公開信表示，他昨天已正式向總統與院長提出辭呈，辭去經濟部長的職務。他感謝賴的信任與邀請，讓來自產業界的他，有機會進入政府，以不同的角色為台灣服務。這段充滿挑戰的日子，他深刻體會到，政務推動的艱鉅與不易。這段經歷，是他人生中極為寶貴的一課。

郭智輝也說，對於這段時間各界的批評與指教，不論是針對政策或他個人，他都誠心感謝，虛心接受。

郭智輝並向經濟部同仁，表達感謝與歉意。同時強調，個人的去留事小，國家的發展與改革才是最重要的。他也懇請同仁一定要繼續堅定支持賴總統的改革之路，這條路很辛苦，但對台灣的未來至關重要。

中研院借調期滿 數發部長黃彥男請辭

此外，數位發展部昨也證實，部長黃彥男因中研院借調期限將於八月三十一日屆滿，在考量個人生涯規劃後，已向卓榮泰請辭部長一職，將歸建中研院持續研究工作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法