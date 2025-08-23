賴政府人事調整》綠盼更強戰鬥力 藍批新不如舊

賴政府預計八二三罷免投票結束後，展開新一波人事調整。據指出，負責政策協調溝通的行政院秘書長，將由總統府副秘書長張惇涵接任。至於具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫，將轉任經濟部長一職。（資料照）

2025/08/23 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇、施曉光／台北報導〕賴政府進行新一波人事調整，行政院秘書長龔明鑫將轉任經濟部長、總統府副秘書長張惇涵接任政院秘書長。民進黨團幹事長吳思瑤表示，希望內閣是有感改組，帶來新氣象、更強大戰鬥力；國民黨團書記長王鴻薇批評，該走的不走，新不如舊，這樣內閣改組沒辦法讓人有所期待。

吳思瑤：龔明鑫有助財經內閣方向更明確

吳思瑤表示，龔明鑫是內閣核心決策人士，長期參與對美關稅談判及全球經貿布局，能迅速上手，發揮橫向聯繫戰力，使財經內閣方向更為明確。張惇涵是民進黨長期栽培的中生代幕僚，從蔡英文政府到賴清德政府都輔佐要務，有助強化行政院內部的橫向整合協調，並落實賴總統的國政方針。

對於國安會副秘書長徐斯儉內定駐美代表，吳思瑤盛讚，徐斯儉在國安體系經驗豐富、訓練紮實，在過去協調溝通的經驗中展現專業穩健，相信能發揮良好功能，持續深化台美關係。

王鴻薇表示，龔明鑫是財經技術官僚，賴內閣圈子非常小又欠缺財經人才，這樣的安排是不得不然。不過龔在五月訪問美國時，針對台美投資竟說出讓美國再次偉大，可是現在台美貿易之間的衝突逐漸的升高，她要請教接任經濟部長的龔明鑫，到底是要讓美國再次偉大，還是要讓台灣偉大呢？龔明鑫能不能清楚自己的功能跟自己的座標？

王鴻薇：張惇涵資歷不夠格 只是監軍頭子

王批評，張惇涵的人事更是非常的離譜，張在大罷免期間領著高薪，跑到網路節目公然造謠，拿圖卡說在野黨刪除中小企業的預算。張作為一個總統府的高官不去關心台美對等關稅的問題，竟造謠來助拳大罷免，完全在政治鬥爭，與過去歷任的行政院秘書長資歷比起來真的是不夠格，看起來就是一個監軍的頭子而已。

國民黨發言人鄧凱勛質疑「改組幅度、高度不足」，並指龔明鑫或可觀察接掌經濟部後發揮的成效，「畢竟要比現任部長郭智輝更糟也不容易」，但任命張惇涵為政院秘書長，幾乎是直接告訴大家，賴清德的顢頇與無能，要從總統府貫徹進入行政院，凸顯內閣改組換湯不換藥，完全沒有新意。

