比照北約 賴清德：國防預算2030前達GDP 5%

總統賴清德昨前往宜蘭蘇澳勗勉海軍艦指部168艦隊。（總統府提供）

2025/08/23 05:30

志願役加薪、警消退休加給案 政院昨提釋憲與暫時處分

〔記者蘇永耀、陳政宇、鍾麗華／台北報導〕賴清德總統昨前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，明年度國防預算將占GDP三．三二％，也可望在二○三○年前比照北約的標準，達到GDP五％，展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，政府也將持續修建營舍空間，改善國軍福利待遇，並支持國防自主，讓台灣的軍工產業強化國防力量，達成永續雙贏。

請繼續往下閱讀...

藍白在立法院修法提高警消退休金的「警察人員人事條例」與國軍志願役每月加給增為三萬元的「軍人待遇條例」，行政院昨已向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。

賴：若合憲將追溯補齊

違憲另循方式照顧國軍

賴總統昨也表示，後續將依照司法院大法官的釋憲結果，若合乎憲法，將追溯補齊；倘有違憲，將另循其他方式照顧國軍。

總統登艦先視導戰情操演及聽取任務簡報；隨後與官兵代表會餐及頒發加菜金，慰勉官兵辛勞。包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍司令唐華、艦指部指揮官吳立平、第三作戰區指揮官陳文星、一六八艦隊艦隊長姚樂輝等亦陪同出席。

賴清德表示，中國數年來對台威脅與日俱增，面對灰色地帶侵擾的頻率持續提升，國軍弟兄姊妹不畏壓力，精準掌握敵情、強化戰訓本務，是國人安心的依靠。他也提醒大家在操演時務必掌握每一個環節，同時也要持續精進保密工作，提高警覺，任何軍旅的微小日常都可能是敵人夢寐以求的情資。

總統強調，未來政府會繼續增加國防預算，明年度國防預算將占GDP三．三二％，也可望在二○三○年前比照北約的標準，達到GDP五％。不僅展現守護國家安全、保護民主自由人權的決心，同時也願意跟國際社會肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，以維護印太的和平穩定。

賴清德總統昨前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時表示，明年度國防預算將占GDP三．三二％，也可望在二○三○年前比照北約的標準，達到GDP五％。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法