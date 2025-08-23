風災、追加預算、關稅條例 拚8.29三讀

立法院本會期延會到八月卅一日，為了在會期結束前處理完重大議案，朝野黨團昨天協商決定，下週進行丹娜絲颱風重建特別預算案、一一四年總預算追加預算案及因應台美關稅特別條例修正草案等的協商及處理，並將三案列入廿九日討論事項，於當天完成三讀。（記者陳逸寬攝）

2025/08/23 05:30

立院大清倉！ 朝野協商重大議案本會期處理完畢

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院本會期延會到八月卅一日，為了在會期結束前處理完重大議案，朝野黨團昨天協商決定，下週進行丹娜絲颱風重建特別預算案、一一四年總預算追加預算案及因應台美關稅特別條例修正草案等的協商及處理，並將三案列入廿九日討論事項，於當天完成三讀。

立法院院會昨處理報告事項，針對行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」，民進黨團提議逕付二讀，由立法院長韓國瑜召集協商，現場沒有異議，韓宣佈該案逕付二讀，將召集協商。

普發現金 政院版改七個月內發放完畢

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」，內容包含強化韌性項目增訂「強化電力系統」，為預留額度支援產產業需求，並配合增強化電力系統項目、加強弱勢族群照顧及發放現金作業經費，將特別預算五四五○億元提高為五九○○億元。

普發現金一萬元部分，政院版修正草案考量現金發放作業，將原訂十月卅一日發放完畢定之規定修正為「特別預算公布後一個月內開始發放，並於七個月內發放完畢」。

其他包含「一一四年度中央政府總預算追加預算案」案、中選會辦理第十一屆立委罷免案動支一一四年度中央政府總預算第二預備金五七○一萬一千元支應等案，均送交委員會審查。

朝野黨團昨也決定廿七日下午協商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」；廿八日協商「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，並於委員會審查完竣「一一四年度中央政府總預算追加預算案」後接續進行協商。

上述預算案及特別條例修正案均不受黨團協商期一個月之限制，列入廿九日院會討論事項處理。當日會議討論事項僅列這三案及貨物稅條例第十二條之五條文修正草案。

