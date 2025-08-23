罷林思銘 綠營女力：迎向光明

民進黨立委范雲、伍麗華、黃捷、新竹市雙罷發言人林志潔與「撕除惡銘」罷團，昨在竹北市共同舉辦「823投同意 愛台車掃」。（記者廖雪茹攝）

2025/08/23 05:30

〔記者廖雪茹、黃美珠／新竹報導〕今天第二波罷免投票，民進黨立委范雲、伍麗華、黃捷、新竹市雙罷發言人林志潔與「撕除惡銘」罷團，昨下午在竹北市共同舉辦「八二三投同意 愛台車掃」，四名女力和罷團齊聲呼籲，關鍵時刻懇請大家堅持到最後不要放棄，勇敢站出來投票，罷免國民黨立委林思銘，人民的力量最終可以衝破黑暗、迎向光明。

林團結之夜 朱壓軸助陣

林思銘昨天晚上在竹東戲曲公園以「團結之夜~新竹再贏一次」為名，最後再催票一波。壓軸出場的黨主席朱立倫用兩字訣「同意」替核三延役催票，另用五字訣「不同意罷免」，呼籲新竹縣鄉親展現團結的力量，把林思銘留在國會繼續再戰。

朱說，七二六的結果告訴總統賴清德：不能選後就翻桌重選，不能賴皮不算。林思銘在國會最大的貢獻就是擔任黨團書記長時通過了財劃法，還跟其他立委合作，為推動經濟建設和民生需求提出的普發一萬元，十月就要發了！

民進黨組織推廣部主任張志豪表示，新竹縣即將迎向光明，選前特別在竹北市進行愛台車掃。新竹市議員劉崇顯也特地騎腳踏車到場聲援。范雲表示，公民團體的監督已經看到，林思銘是立法院倒數十名不認真的立委，呼籲大家用選票讓他好好回家休息。

「我把高雄的陽光給帶來了！」黃捷表示，投票前關鍵時刻，她特地從高雄來到新竹縣，幫罷團夥伴加油打氣，請大家堅持到最後，希望公民的力量可以衝破黑暗，實現「罷免林思銘，新竹要光明」。伍麗華說，特地從屏東來到竹縣力挺竹二，因為新竹值得更好的人。林志潔呼籲竹二鄉親出門投票，不要讓新竹市的遺憾重演！

罷團志工Annie懇請民眾「同意罷免」，守護既有的福利，保衛國家的安全。她也呼籲監票志工多加協助，今天投完票不要離開留在現場，如果看到有任何爭議或可疑之處，請大家立即回報，以維護一場公平、透明的選舉。

