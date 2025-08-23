為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    南投罷團籲鄉親 再勇敢一次

    立委游顥（中）在南投縣長許淑華（左三）、民眾黨前新竹市長高虹安（右三）陪同下，與多名藍委一起車掃衝刺反罷免。（記者劉濱銓攝）

    立委游顥（中）在南投縣長許淑華（左三）、民眾黨前新竹市長高虹安（右三）陪同下，與多名藍委一起車掃衝刺反罷免。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥今天投票，兩立委昨都進行選前最後衝刺，游顥由南投縣長許淑華、前新竹市長高虹安與多位藍委等人陪同車掃，馬文君則力守最大票倉草屯鎮，傍晚由鎮長簡賜勝等人陪同到市場徒步拜票。罷團昨晚則在南投市舉辦罷前晚會，罷游與罷馬志工團同場懇託，請鄉親出來投票罷免馬文君、游顥，用選票表達對馬游削國防、影響健保和醫療的憤怒。

    罷團昨晚舉辦的「為南投再勇敢一次」晚會，民進黨立委羅美玲、南投縣議員陳玉鈴等人，以及名間鄉長陳翰立有到場力挺罷免，痛批游顥等人主張縮短中配取得身分證年限，讓其父母來依親用台灣健保，對其他國家的外籍配偶不公平，也將讓目前人力不足的台灣醫療更為吃緊。

    罷團「去游除垢」昨白天在竹山市場掃街催票，向鄉親宣講強調，這場罷免不只是南投的事，更是全國的民主考驗，罷免票除了是對不適任立委游顥的不信任票，更代表台灣不會容忍背棄人民的立委，呼籲鄉親投下同意罷免票，守護台灣醫療與健保資源，守住珍貴的自由與民主。

    游顥昨與許淑華、高虹安，以及國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、林沛祥、邱鎮軍、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等一起車掃。游顥表示，最後階段希望大家幫忙拉票，就是要讓外界看見南投不同意罷免的民意。

    游顥、馬文君掃街拉票

    馬文君昨日持續反罷免宣傳，傍晚由草屯鎮長簡賜勝、鎮代會主席陳文忠及縣議員簡峻庭等多位縣議員陪同，前往草屯黃昏市場掃街拉票，拜託選民出來投下不同罷免票。

    此外，有民眾曝光中台禪寺動員法師返回埔里設籍地投票的公文。公文顯示，設籍埔里各里的法師都有分組，昨返寺報到後領投票通知單，並依提示所寫的集合時地，前往各投票所投票，也要求投票時若遇媒體不作任何答復。外傳該寺動員是為支持馬文君反罷免，但寺方澄清，法師投票通知單寄到該寺，公文是請法師返寺拿通知，不會指定要投同意或不同意。

    南投罷免立委游顥投票倒數，罷團與民進黨南投縣議員陳玉鈴（右一）前往竹山市場掃街催票。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷免立委游顥投票倒數，罷團與民進黨南投縣議員陳玉鈴（右一）前往竹山市場掃街催票。（「去游除垢」罷團提供）

