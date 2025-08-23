為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷羅明才 綠稱艱困戰役 藍營大咖反罷

    推動罷免新北市國民黨立委羅明才的公民團體昨晚在新店舉辦造勢晚會，吸引許多民眾參加。（記者羅國嘉攝）

    推動罷免新北市國民黨立委羅明才的公民團體昨晚在新店舉辦造勢晚會，吸引許多民眾參加。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者羅國嘉、翁聿煌／新北報導〕第二波罷免案今登場，推動罷免新北市國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」昨晚在新店建國游泳池前舉辦「罷免羅明才選前之YA」造勢晚會。民進黨立委吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、新北市議員卓冠廷等人助陣，呼籲選民在八二三站出來投同意，罷免羅明才，終結黑道勢力與藍白共犯結構。

    綠營助陣 籲終結黑道勢力

    羅明才昨晚也在馬公體育館舉辦「決戰新北反惡罷之夜」，國民黨全黨總動員，黨主席朱立倫與立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑都出席，民眾黨主席黃國昌人也到場相挺。朱立倫說，羅明才在立法院為民眾爭取普發一萬元，大家一定要守住羅明才，不能讓民進黨得逞。

    綠營新北市黨部與「拔羅波」志工、新北市議員陳乃瑜、陳永福及民進黨發言人吳崢，昨天上午車隊掃街，前進深坑、安坑與新店市區等地；晚上六點卅分則在建國游泳池前舉辦造勢晚會，最後一刻繼續爭取支持。

    吳思瑤表示，罷免羅明才是一場艱困的戰役，民進黨會堅持民主精神「屢敗屢戰」，她呼籲選民在八二三堅定站出來投同意，罷免羅明才，終結黑道勢力與藍白共犯結構，守護台灣民主。

    蘇巧慧則說，七二六的結果雖然不盡理想，但這段艱困的道路大家從沒放棄，呼籲選民出門投票，投「同意罷免」，告訴大家，有人在意憲政秩序，有人願意守護台灣價值；另一張票則要投「不同意」票，告訴大家「我們要有安全的能源，不要核廢在台灣。」

    羅斥綠抹黑 造成民眾對立

    羅明才昨晚也舉辦晚會，他說，民進黨推大罷免是他這輩子第一次感受到被霸凌的滋味，民進黨和罷團為罷免他，抹黑抹黃他，無所不用其極，不僅撕裂人民情感，也造成民眾對立。他呼籲選民投下不同意罷免票，讓台灣恢復社會和諧，共同努力拚經濟。

    不過羅明才與朱立倫及藍營議員一起上台時，一名男子突然跑到台前撒冥紙，馬上就被現場員警架出場外。

    國民黨立委羅明才（右）昨在新店馬公體育館舉辦反惡罷之夜，藍營大咖齊聚。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委羅明才（右）昨在新店馬公體育館舉辦反惡罷之夜，藍營大咖齊聚。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播