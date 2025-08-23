為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    八二三罷免投票》蔣陪江掃街 顏回防沙鹿

    台北市長蔣萬安昨陪同立委江啟臣豐原車隊掃街。（記者歐素美攝）

    台北市長蔣萬安昨陪同立委江啟臣豐原車隊掃街。（記者歐素美攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者歐素美、張軒哲／台中報導〕今天是八二三罷免投票日，昨天罷免前最後一天，台中市第二選區國民黨立委顏寬恒及第三選區立委楊瓊瓔，不約而同帶領支持者，分別在沙鹿及大雅徒步掃街，宣傳反罷免；第八選區的立法院副院長江啟臣，白天由台北市長蔣萬安及副市長李四川先後陪同車隊掃街，晚上則由在地國民黨市議員陪同，持續在豐原車隊掃街，呼籲選民投下不同意罷免票。

    顏寬恒昨把握最後一夜衝刺，回防沙鹿大本營，邀集百名支持者徒步繞行沙鹿，他抨擊政府無理取鬧發動大罷免，想要罷免在野黨立委，連國際媒體都直指是專制獨裁的政府，他並強調，自己對投票結果非常有信心。

    楊瓊瓔領支持者繞行大雅區

    楊瓊瓔在投票前也選擇固守大雅區，率領上百名支持者從大雅服務處出發，徒步繞行大雅區，她表示，沒有邀請政治人物陪同掃街，因為鄉親就是最大咖。

    江啟臣昨天上午由蔣萬安陪同在豐原區車隊掃街，下午則換李四川陪同，同樣在豐原區車掃街，晚上則由在地議員邱愛珊、張瀞分及陳本添等陪同，繼續在豐原車隊掃街。江強調以平常心對待，但擔心鄉親掉以輕心沒出來投票，所以「萬安發警報」，告訴大家要投下不同意罷免票。

    蔣萬安則呼籲台中市民投下不同意罷免，守住江啟臣，就是守住台中市的未來，用不同意罷免票告訴賴清德，不要再繼續惡搞下去，好好的回歸民生拚經濟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播