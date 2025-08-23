八二三罷免投票》蔣陪江掃街 顏回防沙鹿

台北市長蔣萬安昨陪同立委江啟臣豐原車隊掃街。（記者歐素美攝）

2025/08/23 05:30

〔記者歐素美、張軒哲／台中報導〕今天是八二三罷免投票日，昨天罷免前最後一天，台中市第二選區國民黨立委顏寬恒及第三選區立委楊瓊瓔，不約而同帶領支持者，分別在沙鹿及大雅徒步掃街，宣傳反罷免；第八選區的立法院副院長江啟臣，白天由台北市長蔣萬安及副市長李四川先後陪同車隊掃街，晚上則由在地國民黨市議員陪同，持續在豐原車隊掃街，呼籲選民投下不同意罷免票。

顏寬恒昨把握最後一夜衝刺，回防沙鹿大本營，邀集百名支持者徒步繞行沙鹿，他抨擊政府無理取鬧發動大罷免，想要罷免在野黨立委，連國際媒體都直指是專制獨裁的政府，他並強調，自己對投票結果非常有信心。

楊瓊瓔領支持者繞行大雅區

楊瓊瓔在投票前也選擇固守大雅區，率領上百名支持者從大雅服務處出發，徒步繞行大雅區，她表示，沒有邀請政治人物陪同掃街，因為鄉親就是最大咖。

江啟臣昨天上午由蔣萬安陪同在豐原區車隊掃街，下午則換李四川陪同，同樣在豐原區車掃街，晚上則由在地議員邱愛珊、張瀞分及陳本添等陪同，繼續在豐原車隊掃街。江強調以平常心對待，但擔心鄉親掉以輕心沒出來投票，所以「萬安發警報」，告訴大家要投下不同意罷免票。

蔣萬安則呼籲台中市民投下不同意罷免，守住江啟臣，就是守住台中市的未來，用不同意罷免票告訴賴清德，不要再繼續惡搞下去，好好的回歸民生拚經濟。

