    首頁　>　政治

    八二三罷免投票》堅定護民主 罷團拚到底

    台中三區罷團昨天把握最後一天催票，「中二解顏」團隊昨晚並在烏日票倉舉辦罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    台中三區罷團昨天把握最後一天催票，「中二解顏」團隊昨晚並在烏日票倉舉辦罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者陳建志、張軒哲、黃旭磊／台中報導〕台中國民黨立委第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔、第八選區江啟臣罷免案今天投票，三區罷團昨天把握最後一天催票，除環形山海屯民主大車掃從烏日掃街到霧峰，中二解顏團隊也舉辦「拒絕貪污，烏日罷前之夜」晚會，高喊「下架貪污立委」；「中三拒瓔」則在大雅舉辦選前溫馨徒步之夜；中八罷團則是舉辦「山城五區九十二里，選前大車河」活動，全力催出同意票。

    昨天是投票前最後衝刺，環形山海屯民主大車掃車隊沿途行經烏日、抵達終點霧峰民主議政園區，為今天投票日加緊力道催票。民進黨立委何欣純表示，投票前一天每分每秒都要把握，中台灣更是罷免選舉的重中之重，台中三個選區及南投二個選區同時進行，這是一場由公民發起、全國矚目的民主行動，民主車隊這一路陪伴公民團體走下去，就是要向社會展現不氣餒、絕對堅定守護台灣民主的精神。

    罷前之夜 籲下架貪污立委

    「中二解顏」團隊昨晚並在烏日票倉舉辦「拒絕貪污，烏日罷前之夜」，邀請民進黨立委何欣純、蔡其昌、沈柏洋、吳沛憶、前立委陳柏惟等人站台，吸引上千位民眾到場。罷團發言人林宣宏說，顏寬恒一審被台中地院依貪污罪判刑七年十月，志工每天這麼努力，就是不歡迎在地貪污立委，再次呼籲選民勇敢下架顏寬恒。

    台中第三選區罷團「中三拒瓔」選前之夜訴求溫馨徒步行動，發起「為愛民主齊步走 － 罷前遊行」，志工由大雅公園出發，繞行大雅市區，何欣純立委到場助陣，呼籲大家投票罷免不適任立委。

    中八罷免江啟臣志工發起「山城五區九十二里，選前大車河」活動，組成摩托車隊繞行選區，從早上奔馳到深夜，號召公民踴躍投票。

    罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，江擔任立委十三年期間，豐原山城從昔日台中縣區最繁華熱鬧之地，淪為全市唯一人口衰退的選區，地方經濟疲弱與前景黯淡，呼籲大家出門投票，讓豐原山城重新啟程。

