    首頁　>　政治

    罷7藍委案、核三重啟公投 今投票

    第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投今天登場，「中二解顏」團隊昨晚並在烏日票倉舉辦罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投今天登場，「中二解顏」團隊昨晚並在烏日票倉舉辦罷前之夜。（記者廖耀東攝）

    2025/08/23 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案與核三重啟公投今天登場。中選會昨表示，這次具有投票權資格的選民數首度超過兩千萬人，其中首投族約有七十五萬人；民眾先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，但若誤投票匭仍屬於有效票。

    全國性核三重啟公投今天投開票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。同日新北市、台中市、新竹縣、南投縣舉行國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥的罷免投票。

    副主委陳朝建昨表示，公投與罷免投票年齡門檻不同，公民投票為年滿十八歲就可以行使，這次合格選民共有兩千萬二○九一人，首投族約莫有七十五萬人。

    陳朝建也提醒投票民眾五大禁制事項禁制事項：一、投票日不得從事罷免活動或有其他競助選行為。二、不得穿著佩帶具有投票相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。三、不得攜出公投票或罷免票。四、不得撕毀公投票或罷免票。五、不可將圈定內容出示他人。

    第二波國民黨立委罷免案今投票，台北市長蔣萬安陪同江啟臣豐原車隊掃街。（記者歐素美攝）

    第二波國民黨立委罷免案今投票，台北市長蔣萬安陪同江啟臣豐原車隊掃街。（記者歐素美攝）

