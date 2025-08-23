政府人事調整 龔明鑫任經長 張惇涵接政院秘書長 徐斯儉內定駐美代表

賴政府預計823後人事改組，龔明鑫轉任經長，張惇涵任政院秘書長，駐美代表內定徐斯儉。（資料照）

2025/08/23 05:30

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕賴政府預計八二三罷免投票結束後，展開新一波人事調整。據指出，負責政策協調溝通的行政院秘書長，將由總統府副秘書長張惇涵接任。具財經專長的現任行政院祕書長龔明鑫，將轉任經濟部長一職。

內閣方面，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君留任。但為因應對美國關稅談判，將小幅調整財經內閣，龔明鑫改任經濟部長，接替頻遭立委點名下台、並已請辭的部長郭智輝。曾任國發會主委的龔明鑫嫻熟政策，與負責對美關稅談判的鄭麗君，從智庫時期即密切合作。

內閣相關人事 下週一宣布

至於接任行政院秘書長的張惇涵，從蔡政府到賴政府皆獲重用，目前負責府院橫向溝通，管考政策進度，高層期望借由他對政策的熟悉與高執行力來強化政策落實與說明。

內閣人事現正進行最後討論，預計下週一宣布，下週四的行政院院會相關人事就能就定位。其他人事方面，教育部長鄭英耀、政務次長張廖萬堅可望留任。數發部長黃彥男、教育部次長葉丙成已請辭，遺缺尚待補實。

至於九月九日將掛牌的運動部，首任部長確定由連獲兩屆羽球男雙奧運金牌的李洋出任。

俞大㵢轉任駐西班牙代表

駐外人事方面，據透露，駐美代表內定由國安會副秘書長徐斯儉接替，現任代表俞大㵢將轉任駐西班牙代表。徐若確定駐美，國安會副秘書長一職將由曾任民進黨國際事務部主任的總統府發言人李問接任。但駐美代表人選需獲美國政府的同意，我方以沒有啟動人事作業對外回應。

