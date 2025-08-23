為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    危害國安及兒少 監院促政府管制TikTok

    監察院昨公布調查結果，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護消極懈怠。（示意圖，路透）

    監察院昨公布調查結果，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護消極懈怠。（示意圖，路透）

    2025/08/23 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院昨公布調查結果，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護上消極懈怠，未能因應潛藏重大威脅。監委強調，TikTok已被歐美多國認定涉及國安疑慮與兒少傷害，甚至淪為中共認知作戰工具，政府卻仍未積極管制，行政院應督同相關機關全面檢討改進。政院人士回應表示，政院及相關部會收到調查報告後盡速啟動檢討研議。

    TikTok執行長坦承不讓孩子用

    監委林文程、賴振昌及浦忠成指出，美國國會去年即以「威脅國家安全」為由，通過TikTok「不賣就禁」法案，顯示國際高度警覺；但台灣在立法與治理上仍消極。監院三委員會本月十二日通過調查報告，確認政府在社群平台風險評估、兒少隱私保障、跨國協調與查處能量方面均有不足，對TikTok涉及違反自律規範、蒐集兒少個資及作為中共工具等問題，態度消極懈怠。

    威脅國安 台灣消極立法、治理

    監委直指，TikTok威脅有二：首先是對兒少的危害。平台為衝高用戶量，推播危險挑戰遊戲，已在全球造成逾百名兒少死亡，執行長周受資甚至坦承不讓孩子使用TikTok。根據「TCS台灣傳播調查資料庫」，二○二三年國內九至十二歲學童使用TikTok比率高達四十六％，推算人數近卅八萬人，顯示自律規範形同虛設，兒少個資亦恐遭中共掌握。

    其次是國安威脅。歐盟調查已證實TikTok將用戶資料儲存於中國伺服器，並祭出五億三千萬歐元罰款。學術研究亦指出，TikTok透過演算法壓制不利中共內容、擴大親中敘事並散播錯假訊息，淪為宣傳與對台認知作戰工具。金融時報更警告，中共藉TikTok對台灣進行認知作戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播