危害國安及兒少 監院促政府管制TikTok

監察院昨公布調查結果，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護消極懈怠。（示意圖，路透）

2025/08/23 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院昨公布調查結果，直指政府對TikTok等社群平台在國安風險治理與兒少保護上消極懈怠，未能因應潛藏重大威脅。監委強調，TikTok已被歐美多國認定涉及國安疑慮與兒少傷害，甚至淪為中共認知作戰工具，政府卻仍未積極管制，行政院應督同相關機關全面檢討改進。政院人士回應表示，政院及相關部會收到調查報告後盡速啟動檢討研議。

TikTok執行長坦承不讓孩子用

監委林文程、賴振昌及浦忠成指出，美國國會去年即以「威脅國家安全」為由，通過TikTok「不賣就禁」法案，顯示國際高度警覺；但台灣在立法與治理上仍消極。監院三委員會本月十二日通過調查報告，確認政府在社群平台風險評估、兒少隱私保障、跨國協調與查處能量方面均有不足，對TikTok涉及違反自律規範、蒐集兒少個資及作為中共工具等問題，態度消極懈怠。

威脅國安 台灣消極立法、治理

監委直指，TikTok威脅有二：首先是對兒少的危害。平台為衝高用戶量，推播危險挑戰遊戲，已在全球造成逾百名兒少死亡，執行長周受資甚至坦承不讓孩子使用TikTok。根據「TCS台灣傳播調查資料庫」，二○二三年國內九至十二歲學童使用TikTok比率高達四十六％，推算人數近卅八萬人，顯示自律規範形同虛設，兒少個資亦恐遭中共掌握。

其次是國安威脅。歐盟調查已證實TikTok將用戶資料儲存於中國伺服器，並祭出五億三千萬歐元罰款。學術研究亦指出，TikTok透過演算法壓制不利中共內容、擴大親中敘事並散播錯假訊息，淪為宣傳與對台認知作戰工具。金融時報更警告，中共藉TikTok對台灣進行認知作戰。

