（新北）罷團小物可愛「白蘿蔔」 編織隊趕製

新北市新店區公民罷團「拔羅波」的可愛編織小物「白蘿蔔」夯到不行。（記者翁聿煌攝）

2025/08/22 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「拔羅波」為罷免第十一選區國民黨立委羅明才卯足全力，志工們早晚在新店街頭宣講、爭取支持，許多民眾注意到志工身上或皮包配戴可愛編織小物「白蘿蔔」，外面都買不到。可愛樸實的「白蘿蔔」象徵罷團簡單正直的理念，呼應追求「罷免羅明才、迎接新人才」的期待。

「拔羅波」發言人琪琪表示，罷團在罷免第一階段爭取民眾連署支持時，就有志工運用編織手藝，製作一隻巨大的「白蘿蔔」娃娃，為志工們加油打氣，象徵「好彩頭」，意味為罷免運動祈福成功，隨著罷免活動愈來愈熱烈，志工們開始編織小型「白蘿蔔」，成為爭取民眾支持的小禮物，同時標誌「拔羅波」行動一步步往前邁進。

琪琪說，後來「白蘿蔔」愈來愈受到民眾歡迎，開始供不應求，罷團還組成一個編織小隊，產製人見人愛的「白蘿蔔」小物，玲瓏可愛，連結罷團志工與支持民眾的情感，堅持信念，共同面對推動罷免的挑戰，追求守護台灣民主自由的理想，盼選民一起戴上「白蘿蔔」，迎接八二三帶來的創新改變。

