    首頁　>　政治

    新北「拔羅波」密集催票 喊出新店要改變

    民進黨議員戴瑋姍（右）與黃淑君（左）在大新店宣傳罷免車掃。（記者翁聿煌攝）

    民進黨議員戴瑋姍（右）與黃淑君（左）在大新店宣傳罷免車掃。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/22 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕距離八月廿三日第二波罷免投票與公投進入倒數，推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，昨天上午在新北市議員戴瑋姍、黃淑君陪同下，一同車隊掃街前進烏來，下午再與市議員陳乃瑜、陳永福挺進深坑、新店安坑等地區，把握投票前最後階段，催出同意罷免票。

    戴瑋姍、黃淑君 車掃到烏來、深坑

    「拔羅波」公民團體志工代表Amy說，不只和民進黨新北市黨部一起車隊掃街，前進平常徒步較難抵達的深坑、烏來、石碇、坪林，同時在市區徒步掃街，並在新店沿線各捷運站點向民眾懇託，透過戰車宣講，志工深入大街小巷，希望透過綿密陸戰行動，強化宣傳力道。

    今晚罷前之夜 籲中間選民同意罷免

    「拔羅波」表示，今晚將在新店建國游泳池前舉辦「罷前之夜」，希望用溫暖、歡樂的方式告訴更多支持者，以及還在猶豫、尚未做出決定的中間選民，新店需要翻轉，這不是藍綠對決。

    戴瑋姍指出，過去一年半國民黨立委在立法院破壞台灣憲政秩序，強推違憲的國會擴權法案，「每一位國民黨立委，都要為毀憲亂政的行為負起責任」。她呼籲全國即將在本週六舉行罷免投票的七個選區民眾一起出門投票，展現台灣人守護民主、維護國會秩序的決心。

    戴瑋姍批評，羅明才在新店將近卅年，大新店地區沒太大的改變，整體醫療環境未提升，羅在立法院非常不積極，委員會經常缺席，沒有完成選民的託付，應該要下台。

    另外，國民黨主席朱立倫昨天陪同羅明才在新店區車隊掃街，媒體聯訪時兩度避談黨主席選舉話題。朱立倫表示，關鍵在於八二三「反惡罷」，民進黨在最後時刻會不擇手段做出惡霸行為，所以一定要戰戰兢兢、戒慎恐懼，守住每一席立委。

    民進黨議員戴瑋姍與黃淑君陪同罷團志工在大新店宣傳罷免。（記者翁聿煌攝）

    民進黨議員戴瑋姍與黃淑君陪同罷團志工在大新店宣傳罷免。（記者翁聿煌攝）

