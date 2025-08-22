國防預算採「北約模式」計算 學者：校正回歸

明年度國防預算編列情況

2025/08/22 05:30

〔記者方瑋立、黃靖媗／台北報導〕行政院拍板明年度國防預算採「北約模式」計算，納入海巡、退役官兵退休給付等支出，規模達九四九五億元，預估占GDP三％以上。學者昨受訪說，這其實屬於解嚴後的「校正回歸」，將當時原本就歸於國防支出的額度歸回。專家建議，政府應進一步考慮將民防預算納入，同時細分不同身分別退役軍人所領取的給付，以如實反映真實戰力。

民防預算也應納入

國防院國防戰略及資源研究所所長蘇紫雲說，北約模式是將廣義的國防支出納入計算，台灣在解嚴後國防預算占GDP九％，當時因訴求減少，因此將軍人退休俸預算移到退輔會，現在將此額度「校正回歸」，包括美國、日本、韓國都是將此算進狹義的國防預算。

蘇紫雲強調，這是真實的防衛支出，各國都是把退役軍人的津貼放進計算。這是一個戰略溝通的算法，但應該正本清源擴大國防預算的分母基數，政府有責任與社會溝通、爭取國會支持。

台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪說，北約模式不僅以軍事單位當作計算，為因應現代新型態衝突威脅，包括灰色地帶襲擾，台灣與中國海疆相接，因此也將海巡等第一線實際接觸的單位預算皆納入計算。

何澄輝說，這樣的計算方式除充分展現台灣的防衛意志外，也可以從數據上看出台灣實際防衛支出，未來在全社會防衛韌性的民防預算上也應進一步納入，也更可向盟友加強展現我國決心。

不過，何澄輝也認為，退役軍人的退休俸有時並不一定能夠反映真實戰力，他建議主計單位更精細計算，例如只將具「備役」身份的撫卹、退休金分出納入，令數據可以如實呈現後備戰力的支出規模。其他如事業收支、對長輩的照護支出，則可另納入社會福利分類統計，才能在中央總預算中平衡呈現。

陸委會副主委沈有忠昨於「台美日中四方互動的挑戰與前景」研討會表示，我國提升國防預算，最主要購買對象一定是美國，勢必會提升台美在軍事議題上的合作關係，因為美方賣完武器後，仍有義務確保武器能在台發揮作用。並希望能往上、外溢到台美技術上的合作與研發，以及後勤補保的溝通。

