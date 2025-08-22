為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    明年度總預算拍板》民進黨團：盼在野黨切莫重蹈覆轍 為刪而刪

    行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰指出，因應新版財劃法造成中央財政缺口，須舉債二九九二億元支應。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言，這是史上最難編的總預算案，盼在野黨看到行政部門的苦心，切莫重蹈覆轍、為刪而刪。（記者叢昌瑾攝）

    行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰指出，因應新版財劃法造成中央財政缺口，須舉債二九九二億元支應。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言，這是史上最難編的總預算案，盼在野黨看到行政部門的苦心，切莫重蹈覆轍、為刪而刪。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/22 05:30

    〔記者陳政宇、方瑋立／台北報導〕行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰指出，因應新版財劃法造成中央財政缺口，須舉債二九九二億元支應。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言，這是史上最難編的總預算案，盼在野黨看到行政部門的苦心，切莫重蹈覆轍、為刪而刪，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。

    吳思瑤：史上最難編的總預算案

    立法院九月將迎來預算會期，明年度總預算案成為攻防焦點。吳思瑤受訪表示，這是行政部門最辛苦的一次年度預算編列，必須應對立法院諸多修法和立法，所連帶衍生的國家財政困難。

    吳思瑤回顧，去年度修訂「財劃法」時，估算中央須挹注三七五三億元給地方；反映在今年編列總預算案時，換算須挹注四一六五億元，雖然地方多拿了財源補助，但相關事權卻沒有一併檢討，許多業務仍由中央執行，使得中央預算捉襟見肘。然而，她強調，即便面臨財政困境，行政部門仍編列出符合國家發展所需的預算，推動台灣邁向AI進步大國等政策發展。

    為此，吳思瑤呼籲，在野黨立委應看見行政部門的努力和苦心，切莫重蹈覆轍，為刪而刪、為砍而砍，大家可以嚴格審查，但要合理監督。

    王定宇：軍購特別預算最快九月出爐

    針對明年度國防預算達九四九五億規模、占GDP三點三二％。民進黨立委王定宇盤點國防預算特色，首先為因應中國灰色地帶襲擾加劇，已依北約及日本計算方式，將海巡預算納入國防支出，並計入退役官兵的退撫金額，但退撫支出無法實質提升戰力，即使不計入仍有逾八千億。他說，今年編列增加一九二億元做為國軍加薪，各式彈藥儲備預算也同步提升，展現因應敵情的決心。

    他透露，今年九、十月間，行政部門將提出「國防戰力提升特別預算」條例，規劃維持七年期，投入防空力量、不對稱戰力建構，以及國內兵工產業鏈整合，推動合作生產各式彈藥、飛彈，並建構新一代感知系統，導入AI以提前掌握敵情威脅等。他估計，特別預算納入後，台灣國防支出占GDP比將達約四％，不僅符合盟友期待，更能實質強化國防戰力。

    王定宇並說，去年度國防預算審查，拖至今年一月才通過，藍白陣營無理刪減、凍結，引發美歐盟友關切及國內人民憤怒。因此，他呼籲今年審查應以國家安全為優先，不分黨派色彩給予國軍最大支持。

