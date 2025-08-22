軍警消待遇未編入總預算 卓揆：將聲請釋憲

藍白今年一月修法提高警消月退所得替代率的「警察人員人事條例」，六月又通過國軍志願役每月加給增為三萬元的「軍人待遇條例」，行政院長卓榮泰昨指出，行政院並未將這兩項爭議性預算，編入明年度預算，將針對這兩案聲請釋憲。 （記者劉信德攝）

2025/08/22 05:30

未來就釋憲結果調整 可回溯發放

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白今年一月在立法院修法提高警消月退所得替代率的「警察人員人事條例」，六月又通過國軍志願役每月加給增為三萬元的「軍人待遇條例」，行政院長卓榮泰昨出席院會後記者會指出，行政院並未將這兩項爭議性預算，編入明年度預算，預計送出明年度總預算案時，也針對這兩案聲請釋憲，未來就釋憲結果做調整，也可回溯發放。

卓榮泰表示，政府對軍警消照顧不遺餘力，也持續在提升相關福利與機制，軍人待遇經賴總統核定調升志願役與戰鬥部隊加給，行政院提出今年追加預算就已編列，明年也有編列在總預算中。

卓榮泰強調，政府必須考量各個不同公務員，驟然大幅增加某一類公務人員的待遇，會喪失公平性跟衡平性。他必須向國人報告，在預算編列中未將這兩項爭議性預算編入，不過，在送出總預算時，也會同時針對這兩案提出釋憲，未來是視釋憲結果做必要調整，有必要的時候也會追溯。

新版財劃法等影響

明年軍公教不調薪

至於軍公教加薪案，行政院發言人李慧芝昨指出，過去四年已三度調升軍公教薪資，漲幅約十一％，今年經濟成長率比去年趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影響企業、普發現金等影響，軍公教調薪案並沒有排入明年度總預算案，而未來將適時評估軍公教待遇審議委員會建議，明年也會持續強化照顧弱勢。

