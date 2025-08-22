明年度總預算拍板》新財劃法挖4165億 卓榮泰：將舉債4000億

行政院院會昨通過明年度中央政府總預算，院長卓榮泰在院會後記者會指出，因應新版財劃法，明年中央要分配給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一六五億元，造成中央極大財政缺口。（記者劉信德攝）

2025/08/22 05:30

歲入編列2.86兆 歲出編列3.03兆

〔記者鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕行政院院會昨通過明年度中央政府總預算，歲入共編列二兆八六二三億元，較今年減少約九．六％；歲出共編列三兆○三五○億元，約增三．八％。行政院長卓榮泰在院會後記者會指出，因應新版財劃法，明年中央要分配給地方的統籌分配稅款將大幅增加四一六五億元，較今年增加五十八％，造成中央極大財政缺口。

卓榮泰表示，即便中央財政歲入被縮減，但努力要做的事情更多，明年國防經費增加九三八億元、公共建設增加三七四億元、科技發展增加二六九億元、衛福經費增加二○三億元，為推動長照三．○、打詐、治水、AI新十大建設，以及因應運動部新成立等預算，均酌有增加。

賴勉行政團隊 用通俗語言向民眾說明

卓榮泰強調，明年度中央政府總預算，如再加上特別預算，將舉債四千億元，舉債額度雖高，但相關建設卻能為台灣奠定未來廿年國家發展的重要基礎。

賴清德總統則表示，預算目的在於落實政策與回應民意，他期勉行政團隊發揮溝通力與協商力。從首長做起，以最簡單通俗的語言，使用最便利的傳播途徑，向立委溝通，向社會大眾說明，爭取最大的支持。

社福、教科文、國防支出 分居前三名

根據明年度總預算，各項政事支出中以社會福利支出編列八三一八億元，占廿七．四％，居首位；教育科學文化支出編列五五六六億元，占十八．三％，居第二位；國防支出編列五四八八億元，占十八．一％，居第三位；經濟發展支出編列四二七五億元，占十四．一％，居第四位。

公共建設計畫明年度總預算編列二八八三億元，如連同營業與非營業特種基金三八二一億元，整體規模達六七○四億元，較今年度增加十六．一％。科技發展計畫總預算編列一六六五億元，如連同國防科技經費六十七億元、營業與非營業特種基金二九九億元，整體規模達二○三一億元，較今年約增十五．一％。

此外，五大信賴產業推動方案明年總預算編列二八四億元，加計非營業特種基金三億元，合共二八七億元，較今年約增卅％。AI新十大建設總預算編列二八○億元，加計營業及非營業三十一億元，合共三一一億元，約增八十四．八％。均衡台灣建設經費總預算編列一一七九億元，加計營業與非營業特種基金一八一四億元，合共二九九三億元，約增十七．一％。

至於九月九日即將掛牌的運動部，明年度運動部主管的歲出編列為六十七億元，連同一般性補助款五十四億元，合共一二一億元，較今年約增九十八．四％，加計運動發展基金合共二一四億元。如連同教育部等其他部會卅四億元，整體體育經費規模達二四八億元，約較今年增加四十．九％。

