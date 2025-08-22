竹北「撕除惡銘」開講 催同意罷免票

民進黨新竹縣黨公職與竹二罷團「撕除惡銘」志工， 昨傍晚在竹北北和宮開講，號召公民參與罷免行動。（記者廖雪茹攝）

2025/08/22 05:30

范雲批林把政黨利益置於國家之上 財劃法修法未經討論即通過

〔記者廖雪茹、黃美珠／新竹報導〕本週六舉行第二波罷免投票，立委范雲、基隆絕沛志工皮筋兒、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方與與竹二罷團「撕除惡銘」志工，昨傍晚在竹北市北和宮與「撕除惡銘」罷團共同召開公民開講，號召公民參與罷免行動；新竹縣第二選區立委林思銘昨天傍晚，則是在停職新竹市長高虹安、國民黨新竹縣議會副議長王炳漢陪同下出動車隊在竹北市掃街。

請繼續往下閱讀...

白天竹東大車掃 傍晚北和宮宣講

民進黨新竹縣黨公職與竹二罷團「撕除惡銘」志工， 昨上午先在竹東地區催票大車掃，從竹東圓環附近出發一路繞到二重地區五穀宮。傍晚范雲在北和宮開講，首先感謝竹二罷團志工，因為有罷團志工的一步一腳印，八二三才有機會投下台灣史上一張關鍵的選票。

感謝罷團 讓823有機會投下關鍵一票

范雲批評，林思銘把政黨利益，置於人民利益與國家利益之上，身為國民黨黨團書記長的他，對於黨團提出的各種爭議法案與荒謬預算提案全數簽名背書。像是財政收支劃分法修法未經討論即通過，拿走中央預算近四千億元，但新竹縣尤其竹北市生育率高，公立學校不足，需要中央的協助。

林思銘昨在竹北市掃街行前，抨擊民進黨新竹縣議員歐陽霆透過記者會造謠他，指某不明男子被拍到手提三串衛生紙、兩條土司是他所送，事實並非如此外，被指送禮的問政說明會時間地點也都不對，純是造謠，選後他該告的一定會告到底。

歐陽霆說，林思銘每次面對質疑的態度，不是用「次元切割刀」、要不就都喊「造謠」，想要模糊焦點。而他們所有質疑都有經合法、合理的查證，奉勸林思銘好好正視自身被質疑的問題，並且說清楚真相。

高虹安說，她實戰經歷過大罷免在新竹市的失敗，就是靠努力走上街頭，透過公民宣講、掃街活動，她來新竹縣幫林思銘加油，希望團結更多力量一起來終結大惡罷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法