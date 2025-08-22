為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨籍桃市議員舒翠玲涉貪 判1年

    2025/08/22 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨籍桃園市議員舒翠玲涉利用家人、好友等四人，充當人頭詐領助理補助費近千萬元，二○二○年十二月被桃園地方檢察署依貪污治罪條例提起公訴，桃園地方法院昨審理終結，改依「使公務員登載不實罪」，判處舒有期徒刑一年、緩刑三年，須支付公庫五十萬元。

    對此，舒翠玲表示，尊重法院判決；桃檢將待收到判決書後上訴。

    涉詐助理費近千萬 桃檢將上訴

    舒翠玲已連任七屆議員，丈夫張曉帆擔任她的辦公室主任，桃檢起訴書指出，舒、張從二○一一年一月起，到二○二○年二月間，以舒的罹患思覺失調症哥哥、中風母親與在市場做生意林姓、陳姓友人，作為人頭助理，讓議會核發助理薪資、慰勞金等，累計詐領助理補助費共九八○萬三○三七元。

    舒翠玲應訊時說她的哥哥等四人都是實際助理，張曉帆坦言確實幫四人提領薪資，但無佔為己用。

    改判使公務員登載不實罪

    桃檢偵結後，依違反貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪起訴舒與張，另依偽造文書罪起訴林、陳；舒的哥哥與母親則獲不起訴處分。

    桃院審理認定張曉帆與陳姓友人同樣犯使公務員登載不實罪，判決張有期徒刑一年、緩刑三年，須支付公庫五十萬元，陳有期徒刑三月，林姓友人無罪。

    緩刑3年須支付公庫50萬

    桃院說明，有罪部分是因舒聘用助理，但申報的薪資高於實際領取的薪資，而使公務員登載不實；無罪部分則因舒聘用包括四人在內的多位助理，支出助理費超過一一八八萬元，高於議會補助費總額，足認她申請的補助費都用於議員相關事務、無詐領犯意。

