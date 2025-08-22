明良臻回鍋 曙光花蓮：真的很誇張 花縣府：尚未判決 任用無違法

花蓮縣府人事處表示，明良臻案件未宣判，未違反公務人員任用法第廿八條明定的消極資格，任用無違法。（資料照）

2025/08/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民團推動罷免花蓮縣國民黨立委傅崐萁一階段連署提議期間，爆發花蓮縣政府民政處長明良臻下令戶政人員持連署資料上門查對，遭疑查水表，明良臻五月被依違反個人資料保護法起訴並辭職。但罷免傅崐萁投票不到一個月，他已被縣長徐榛蔚找回擔任縣府機要秘書。縣府人事處表示，明良臻案件未宣判，未違反公務人員任用法第廿八條明定的消極資格，任用無違法。

發動罷免的「曙光花蓮」發言人花花聽聞消息直呼「真的很誇張」，她說，在罷免傅崐萁沒有通過後，縣長徐榛蔚不到一個月就把明良臻拉回縣府，身為花蓮人不意外，傅崐萁、徐榛蔚兩夫妻會做這事並不奇怪，奇怪的是花蓮人可以容忍這種事，這也是罷團當初希望改變花蓮的原因，然而在罷免未過後，現在只剩下無奈、無奈多於生氣。

人事處稱審理中 須無罪推定

花蓮罷免傅崐萁第一階段連署送件後，爆發「查水表」爭議，花蓮縣民政處長明良臻被檢方依違反個資法起訴，花蓮地院五月十四日晚間裁定五十萬元交保、配戴電子監控，隔天明良臻遞出辭呈並生效，但罷免案投票結束尚未滿月，明良臻已回縣府擔任簡任十職等機要秘書。

花蓮縣政府人事處長吳賢惠說，公務人員任用法廿八條規定，「判有期徒刑以上之刑確定」不得任用公務人員，明良臻案件仍在一審階段尚未判決，仍符消極資格，強調因為審理中須以無罪推定為原則。

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階提議時，民政處長明良臻要求戶政人員登門查對，引發「查水表」爭議，花蓮地檢署認為，明良臻、民政處副處長吳俊毅及花蓮市戶政事務所主任鍾威霆等三人涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，依違反個人資料保護法起訴，並對矢口否認犯行、推卸責任給下屬的明良臻建請從重量刑；花蓮地院五月十四日晚裁定明良臻五十萬元交保，限制出境出海八個月，並配戴電子監控，目前一審尚未宣判。

