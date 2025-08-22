正方稱保障防禦權 反方憂削弱偵查力 刪除勾串羈押 掀法界論戰

民眾黨提案廢除「勾串羈押」事由，法界意見分歧。支持者指出可強化被告防禦權與程序正當；反對者警告可能限制檢方偵查能力，也可能迫使轉向禁止接見或通信，影響羈押實務與社會對司法信任。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌提出刑事訴訟法修法草案，主張刪除勾串共犯或證人之虞羈押事由。法界支持者認為，此舉可避免羈押濫用，強化程序正當與被告防禦權；反對者則憂心，恐削弱檢方偵辦重大刑案與組織犯罪的能力，增加串證、滅證風險，且修法涉及社會觀感與人權平衡，進而影響社會對司法的信任。

律師趙文魁指出，「勾串」定義雖然模糊，卻為檢方聲押常用，刪除後，聲押獲准率恐從七至八成降至六成，對辦案衝擊大。曾任檢察官的律師示警，在重大刑案或組織犯罪中，共犯與證人往往關係密切，若缺乏羈押的震懾力，串證、滅證風險恐無法控制，使檢方在案件初期難以穩住證據鏈，甚至讓犯罪集團繼續運作，勾串羈押雖有操作模糊的問題，但若完全刪除，法院將失去一項審酌工具，僅剩逃亡與滅證，不利因應特殊狀況。

該名律師續指，若被害人家屬看到涉案人因事由刪除而獲釋，恐認為司法偏袒被告；另一方面，檢方可能轉而頻繁聲請禁止接見、通信，以避免串證，雖形式上取代羈押，實質卻同樣限制被告對外聯繫，反而造成另一層次的人權疑慮。

律師劉繼蔚說，刪除勾串事由並未動搖羈押制度，檢方仍可依逃亡或滅證之虞聲押，而修正條文要求檢察官聲請限制閱卷時提出明確事實和證據，實務上影響有限，不會改變羈押審查運作。

針對外界擔憂修法可能縱放詐騙集團，劉繼蔚表示，詐團偵查階段因滅證等風險仍可羈押，但檢方起訴後應已進入證據完備階段，不宜再以此理由延長羈押。

律師包盛顥則分析，民進黨過去修法與民眾黨版本精神相近，但時空與政治氛圍不同，切入點與條文存在差異，前者著重人權與防止押人取供，後者則是刪除勾串事由，若通過，雖將提高如「愷愷案」中嫌疑人被羈押門檻，但法院仍可依犯罪重大、逃亡或滅證等其他理由裁定，而羈押決定將更審慎，並非全面放寬。

