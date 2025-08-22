民眾黨修刑訴法惹議 綠營：為虐童和性侵犯脫罪

黃國昌提案修正刑事訴訟法第一○一條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由，民進黨團昨反批，此舉將為販毒、虐童、共諜和性侵犯脫罪解套。（記者王藝菘攝）

2025/08/22 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團提案修正「刑事訴訟法」，刪除勾串共犯或證人的羈押事由。民眾黨團總召黃國昌說，這不是為了民眾黨前主席柯文哲，而是避免踐踏人權、押人取供，且總統賴清德擔任立委時也曾提案。民進黨團昨反批，此舉將為販毒、虐童、共諜和性侵犯脫罪解套，「串證串到飽」，呼籲黃別再說謊、「賴給清德」。

籲黃國昌別再說謊

「刑訴法修正草案」列入今天立法院會報告事項，民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，黃國昌不敢為自己的條文辯護，還推給賴清德，況且抄還抄錯。她質疑，黃國昌說不是為了柯文哲修法，「難道是要為詐騙集團、販毒、共諜、虐童、性侵害、或是竊取國家核心科技機密的罪犯脫罪？為何要幫共犯解套？」呼籲黃別再說謊了。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤提醒，這項修法引發社會炸鍋，若採逕付二讀、跳過委員會審查的方式坐特快車，相信社會反彈的聲量會很大，反作用力絕對會回到民眾黨身上。

民進黨團書記長陳培瑜也強調，刪掉「防止串證」的羈押理由 ，就是在幫詐騙、毒品、虐童大開方便之門。司法實務上，超過七成的羈押案件都和詐騙、毒品有關，沒有「串證」這個理由，很多嫌犯可以輕鬆交保出來繼續犯案。

民進黨發言人吳崢說，早年特偵組濫權，包括教唆偽證、違法監聽與選擇性辦案，對社會造成重大影響。民進黨當年主張羈押應為最後手段，修法廢除特偵組後，並修正羈押期間、次數及救濟規定，強化防逃制度。如今若再修法刪除串供此一羈押條件，唯一受益的，恐怕是詐騙集團與洩密犯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法