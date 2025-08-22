黃國昌提案廢除串證羈押 劍青檢改痛批 徹底黑化台灣

劍青檢改表示，若廢除串證羈押將徹底黑化台灣。（記者陳彩玲翻攝）

〔記者陳彩玲、王定傳／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌提案修正刑事訴訟法第一○一條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由。檢改團體「劍青檢改」昨發聲明表示，德國、美國都將此列入羈押事由，唯有台灣大開法治倒車，並質疑提案人有無提出「全面衝擊影響評估報告」，此草案若輕率通過，無異鼓勵妨害司法、包庇集團犯罪，並澈底黑化台灣、禍延子孫，呼籲民進黨、國民黨珍愛台灣善良百姓，不要支持該提案。

檢察官協會昨也表示，「勾串之虞」作為羈押事由，是德、美、法、澳等世界絕大多數先進國家及國際刑事法院（ICC）立法例所採，並透過「法官保留」立法模式，由法官決定是否羈押，若冒然刪除，等同放任被告得以威脅、利誘等不當方式影響共犯或證人，可能導致國家核心關鍵技術外流、詐欺集團首腦與上游成員逍遙法外，嚴重影響國家安全、社會秩序及被害人、證人的權益。

檢協會：嚴重影響被害人、證人權益

檢察官協會並以數據表示，二○二二年至去年間，檢察官向法院聲請羈押的被告中，法院以「勾串、滅證之虞」准許羈押者，分別是六十四．七％、七十．八％及七十八‧八％，且有逐年上升之勢，特別在電信詐欺，近三年聲押獲准率平均更高達八十八．三％，若予以刪除，勢必影響詐欺等重大刑事案件偵辦。

對於民眾黨的提案理由，劍青檢改痛批說，「串證羈押事由遭濫用」是亂扯，說檢察官「刻意」保留不傳喚證人、被告，簡直胡說八道，鄉野傳聞也當真；事實上，檢察官莫不祈求一次解決，盡可能將全部被告傳訊到案，以免逃亡串證，提案理由既沒實據，又沒數據，論據僅憑想像。

劍青檢改進一步指出，去年地檢署「偵查」總收案達六十七萬件（不含他案逾一百萬件），其中聲押一萬一三三○件，佔比僅一．六九％，法院再駁回二四○六件，層層過濾極度嚴苛。另去年裁准羈押八九二四件中，詐騙案高達四八八三件，占比達五十四．七％，絕大多數都是為了追查共犯集團，若惡法通過，每年至少有幾千個詐騙犯嫌不用羈押、逍遙法外，台灣會淪為何等的詐騙王國。

