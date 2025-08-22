盧請假車掃 批賴搞惡罷

台中市長盧秀燕（左）昨天請假一天，幫顏寬恒、馬文君、江啟臣及楊瓊瓔等藍委車掃反罷免。（記者廖耀東攝）

2025/08/22 05:30

〔記者黃旭磊、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕明天就是八二三罷免投票日，台中市長盧秀燕昨天請假一天，幫顏寬恒、馬文君、江啟臣及楊瓊瓔等藍委車掃反罷，盧秀燕在大肚區登車被主持人稱「最強台中隊長」，痛批「美國關稅重創台灣產業，賴清德總統、民進黨全黨都在搞大罷免」，沒關心台灣經濟產業，災後復健也非常緩慢，這場大罷免完全沒正當性。

立法院長韓國瑜昨天也助陣顏寬恒，痛批民進黨發動大罷免，是不公不義，希望沙鹿民眾當顏寬恒的後盾。

盧秀燕陪同顏寬恒車掃表示，七二六大罷免全民反罷成功，大家都很高興，很擔心八二三大家掉以輕心，七位委員非常焦慮，懇託市民搶救認真建設爭取預算的好立委。

籲勇敢出來投「不同意」

盧隨即話鋒一轉，痛批「民進黨要罷免沒有正當理由，這場大罷免完全沒正當性」，尤其美國關稅重創台灣產業，即將面臨很大的經濟風暴，南部的災後復健進行緩慢，賴總統，還有民進黨全黨都在搞大罷免，沒有關心台灣經濟產業，災後復健也非常緩慢，她再次呼籲勇敢出來投「不同意」。

盧秀燕也說，台中海線有全台最大火力發電廠，通通是燒煤，包括南投、彰化都在用煤發電，國家能源失衡把所有核電廠全部關掉，呼籲選民「八二三支持核三延役」，否則其他電廠就要負擔更多任務。

盧秀燕上午為顏寬恒等人噴防曬噴霧引發話題，下午為江啟臣車掃時，媒體提問綠委何欣純要她專心市政，她則打斷問題，拿出防曬噴霧「神救援」，大噴江啟臣及自己，還說藥妝店都有賣。

盧秀燕昨日傍晚至大雅協助立委楊瓊瓔車隊掃街，媒體詢問是否有參選黨主席重大消息宣布，她強調，重大消息就是保住楊瓊瓔，大罷免用七比○完封。

