雄三飛彈秘密資料 洩漏中國 退役飛官淪共諜 判2年2月定讞

空軍退役少校飛官史濬程被中國收買，吸收學弟洩漏給雄三飛彈秘密，判2年2月定讞。（讀者提供）

2025/08/22 05:30

〔記者張文川／台北報導〕空軍退役少校飛官史濬程，退伍後到中國發展，被中國情治人員收買，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，將我國因應中共戰機侵擾的應對方案、雄風三型飛彈的戰場運用等公務秘密文書資料，洩漏給中國；台中高分院今年五月依國家安全法「為中國刺探蒐集公務秘密文書」既遂、未遂二罪，將史濬程各判二年二月、十月徒刑，沒收不法所得二一○萬元；最高法院昨駁回既遂罪上訴，既遂罪部分定讞，並將未遂罪撤銷發回更審；法院已通知檢方啟動防逃。

吸收學弟 提供共機擾台方案

廿九歲許展誠被檢方依違背職務收賄罪、違反國安法罪起訴，因貪污罪是一審管轄，台中高分院將許移轉台中地院審理中。

五十歲史濬程被中國情治人員「老K」吸收，擔任空殼公司監事，六十萬元薪水實為其共諜工作費，史男二○二一年接觸空軍少尉許展誠，佯稱和美國軍方有交流，希望許男提供空軍因應中共戰機擾台的具體作為、雄風三刑反艦飛彈資料，允諾給予報酬。

用LINE傳遞 電競術語當暗語

雙方透過LINE傳遞訊息，並以電競術語當暗語，史取得文件後轉交中方，中方給予一五○萬元，史拿廿萬元給許。隔年史試圖吸收軍校同窗，刺探蒐集戰搜直升機演習訓練、換裝資訊，遭拒絕而未遂。

台中高分檢去年八月搜索拘提，聲押禁見二人獲准後，史男認罪獲十萬元交保，許男續押。台中高分院考量史認罪並供出案情，依二罪判應執行二年半徒刑；最高法院昨判既遂罪定讞，未遂罪發回。

