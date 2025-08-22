助罷傅查水表 明良臻回鍋花縣府惹議

花蓮縣府前民政處長明良臻「罷傅查水表」起訴，縣長徐榛蔚任命回縣府擔任簡任機要秘書。（資料照）

2025/08/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民團對國民黨立委傅崐萁發動罷免連署期間，時任花蓮縣府民政處長明良臻下令戶政人員持個資「到府查水表」，五月被檢方依違反個資法起訴，全案仍審理中，花蓮縣長徐榛蔚卻任命回縣府擔任簡任機要秘書；縣議會議長張峻昨表示「不意外」，縣議員胡仁順痛批，再多法律條文都不能掩飾不負責的人事任用，難道花蓮真的沒人才？直呼「真是天大的笑話」。

張峻表示，縣府使用捲入案件的官員並非第一次，不只明良臻而已，傅崐萁自己是更生人，現任副縣長顏新章涉入理想大地土地案，還被裁定休職一年；涉案被彈劾的前教育處長李裕仁現在也在縣府秘書室，只能說縣府就愛用爭議人選」。

民進黨議員胡仁順說，縣府拿再多法律條文來解釋，都不能掩蓋縣府人事任用出包，寧可續用一位下令基層公務員做犯法的事情，造成花蓮人害怕恐慌及寒蟬效應的政務官，「花蓮難道沒有人才」？真是天大的笑話。

明良臻回鍋縣府也在花蓮罷團志工群組熱烈討論！罷團曙光花蓮發言人花花譏諷說，明良臻「護主有功」，而傅崐萁也是更生人，還被關過兩次，明良臻回鍋算什麼。

