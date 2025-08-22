提案修刑訴法刪「串證羈押」 法部抨擊民眾黨摧毀羈押制度

民眾黨團總召黃國昌等人提案修正刑事訴訟法，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由。圖右為因京華城弊案遭羈押的前民眾黨主席柯文哲。（資料照，本報合成）

2025/08/22 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨提案修正刑事訴訟法，主張刪除「勾串共犯或證人」羈押原因，法務部昨召開記者會，嚴正表達反對意見，並統計四年來涉詐欺案遭羈押禁見的被告，有近九成被法官認定具串滅證之虞，若刪除此羈押理由，將嚴重影響打擊犯罪，羈押制度不該因個案遭摧毀。

近9成羈押被告 有串滅證之虞

刪除此理由 嚴重影響打擊犯罪

法務部統計，地檢署從二○二二至二○二四年查獲的詐欺集團案件數，分別為一七○九件、二○一一件、二七二九件，今年至七月底已達二○二五件，呈現逐年上升趨勢，其中法官裁定羈押禁見的被告，有近九成具串滅證之虞；另今年已被羈押禁見的二一五四名被告，有逾五成為詐欺案件。

法務部常務次長黃謀信表示，依數據顯示，若未來串供證不再為羈押原因，將難以偵辦電信詐欺相關案件，形同放任被告脅迫、利誘證人或共犯，使證人無法受到完善保護，妨害真實發現；此外，目前無替代措施可防止勾串，刪除該羈押原因，嚴重影響打擊犯罪及向上溯源。

黃謀信並表示，不僅如此，現今犯罪型態多有共犯結構，甚至趨於集團性、組織性，如詐欺、虐童、貪瀆、共諜等案件，均存在勾串風險。黃謀信指出，現行羈押替代處分措施，僅能防止被告逃匿，均無從防止勾串滅證，若刪除此羈押原因，將使被告在第一時間脫身，迅速串供證，偵查機關難以鞏固事證、溯源斷根。

黃謀信強調，羈押制度不可因個案遭摧毀，修法若罔顧公共利益，將淪為犯罪者保護傘，目前羈押規定已有嚴格的法律要件，且由法院依比例原則做出裁定，並非檢察官可任意主張，此即「法官保留」制度，已充分確保被告基本人權。

