為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院拍板採北約模式計算 明年國防預算 占GDP3.32%

    明年度國防預算編列情況

    明年度國防預算編列情況

    2025/08/22 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，歲入編列二‧八兆元，歲出編列約三兆元，其中國防預算參酌北大西洋公約組織標準，加計退輔會退休給付與海巡署支出，總計九四九五億元，占明年GDP的三‧三二％。國防部昨也證實，明年度特別預算中，包括新的軍購預算，但金額不便說明。

    國防預算 明年編列9495億

    為提升台灣自我防衛能力，明年國防預算共編列九四九五億元，占GDP廿八‧六兆元的三‧三二％。在總預算方面，共計六九七三億元，其中國防部主管的部分共五六一四億元，分別為軍事投資一六一六億元、作業維持一九九○億元、人員維持二○○八億元，另退輔會的退除役官兵退休給付為一○六四億元，海巡支出二九五億元。

    此外，在特別預算方面，明年共編列一八六八億元，較今年增加九五九億元，其中新式戰機採購三九九億元、海空戰力提升計畫採購二九三億元，另還有明年度「預計編列」的特別預算為一一七六億元。此外，非營業特種基金為六五四億元。

    明年度特別預算 有新軍購經費

    對於各界關注總經費上看七千億元新的軍購特別預算，國防部主計局長謝其賢昨證實，「防衛韌性特別條例」已於八日送行政院審查，明年特別預算也加計相關經費，至於編列多少金額他不便說明，僅表示一一七六億元特別預算，包含三案，一是海巡署的七十六億元，剩下一一○○億元為國防部的國土安全韌性特別預算與防衛韌性特別預算，相關預算待政院審定後再適時對外說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播