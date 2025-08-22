政院拍板採北約模式計算 明年國防預算 占GDP3.32%

明年度國防預算編列情況

2025/08/22 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，歲入編列二‧八兆元，歲出編列約三兆元，其中國防預算參酌北大西洋公約組織標準，加計退輔會退休給付與海巡署支出，總計九四九五億元，占明年GDP的三‧三二％。國防部昨也證實，明年度特別預算中，包括新的軍購預算，但金額不便說明。

國防預算 明年編列9495億

為提升台灣自我防衛能力，明年國防預算共編列九四九五億元，占GDP廿八‧六兆元的三‧三二％。在總預算方面，共計六九七三億元，其中國防部主管的部分共五六一四億元，分別為軍事投資一六一六億元、作業維持一九九○億元、人員維持二○○八億元，另退輔會的退除役官兵退休給付為一○六四億元，海巡支出二九五億元。

此外，在特別預算方面，明年共編列一八六八億元，較今年增加九五九億元，其中新式戰機採購三九九億元、海空戰力提升計畫採購二九三億元，另還有明年度「預計編列」的特別預算為一一七六億元。此外，非營業特種基金為六五四億元。

明年度特別預算 有新軍購經費

對於各界關注總經費上看七千億元新的軍購特別預算，國防部主計局長謝其賢昨證實，「防衛韌性特別條例」已於八日送行政院審查，明年特別預算也加計相關經費，至於編列多少金額他不便說明，僅表示一一七六億元特別預算，包含三案，一是海巡署的七十六億元，剩下一一○○億元為國防部的國土安全韌性特別預算與防衛韌性特別預算，相關預算待政院審定後再適時對外說明。

