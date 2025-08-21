核三重啟公投 屏東農漁、觀光界喊不同意

核三公投即將舉行，屏東農漁會、觀光產業界代表站上街頭高呼不同意。（記者葉永騫攝）

2025/08/21 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕核三重啟公投即將投票，屏東縣長周春米昨天一大早就率領屏東多位農漁會、觀光產業界代表站上街頭，高呼「核三重啟公投，屏東人不同意」，晚上舉行愛屏東顧鄉土之夜，全力反核三重啟，強調「屏東農漁觀光大縣，禁不起核災的傷害！屏東的經濟命脈，不能被核災斬斷！」

周春米︰我們禁不起核災傷害

周春米昨天上午率領反核三重啟公投的各界代表在屏東市民生路與自由路口站上街頭，向往來的民眾高聲呼籲公投反對核三重啟，晚上則在屏東縣立體育館舉行「愛屏東顧鄉土之夜」號召上千位各行各業全力將反對核三重啟的理念宣揚出來，在八月二十三日投票反對。

周春米表示，核三已運轉四十年了，已經停役了，就讓它安全下莊吧，在沒有任何安全評估和調查報告之前辦公投沒有意義，而且核三位於活動斷層上，重啟太危險。

她強調，農漁業是屏東的根，觀光業是屏東的本，屏東農漁業產值高達八千億元，觀光旅遊產值更高達二千四百億元。若核三廠發生事故，誰還敢吃屏東的農漁產品？誰還願意來屏東觀光。

立委鍾佳濱、徐富癸、伍麗華認為，核三重啟下欺負屏東人，同聲呼籲核三不能重啟，因為不管是安全、污染及對下一代的考量，都不能再重啟核三。

高樹農會總幹事︰台灣是非核家園

高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，台灣是非核家園，屏東要更好，台灣要更好，呼籲大家投下不同意票。

漁業代表蝦正甜水產公司負責人陳彥志表認為，漁民靠海洋及養殖維生，核災一旦發生，海洋及魚塭遭受污染，魚貨將全數滯銷，漁民辛苦捕撈養殖的心血將付諸東流。

觀光業代表小雨果巧克力創辦人蘇一明說，現在國內觀光旅遊已經很辛苦了，如果再加入核安威脅，對國內旅遊印象會有恐懼感。

