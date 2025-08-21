國軍飛彈射擊操演 愛二升空4秒自爆

昨天清晨，本報直擊一枚愛國者二型飛彈在發射後四秒自爆。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/21 05:30

〔記者方瑋立、蔡宗憲／綜合報導〕國軍年度「海空精準飛彈射擊」操演昨天結束，不過昨天清晨本報獨家直擊愛國者二型飛彈在發射後四秒自爆，軍方人士說，目前正由相關單位進行調查，無法立即查出原因，但會將此次演訓所發生情況納入未來精進作為。

空軍：各類彈藥均按計畫執行 成效將由評鑑小組檢討

空軍司令部昨表示，各類彈藥均按計畫場景執行完畢，期間各項狀況亦依接戰程序應處，成效將由評鑑小組進行檢討。本次實彈射擊訓練，採立即備戰模式，摒除程序演練，以達驗證部隊實戰化訓練，確保國軍整體作戰能力之目標。

國軍「海空精準彈藥射擊」演訓昨日凌晨在東部外海火力全開，海軍船艦及海鋒大隊實彈射擊雄風反艦飛彈、標準一型防空飛彈，空軍則測試愛國者、天弓及天劍等彈種。不料清晨五時三十四分，一枚愛國者二型飛彈發射後僅四秒即自爆，這也是繼二○二三年後，愛國者飛彈再度於實彈演訓中發生異常。

專家：不排除是安全機制正常啟動

軍事專家紀東昀受訪認為，這可能是飛彈本身的安全機制所啟動。他說明，愛二具備預設的安全秒數，在飛彈脫離掌握或目標消失時，就會自動引爆。他觀察，該枚飛彈沒有滾轉、彈道也無變形，飛行路線穩定，因此研判並非彈藥老舊問題，而是安全機制的正常啟動，是演訓中會遇到的情況之一。

是否可能與彈藥老化有關？紀東昀指出，愛二早期彈體確實來自一九九○年代，若重新維護並不划算。國軍通常會在年度實彈演習中，優先消耗年份較久的彈藥，這其實也是一種「抽檢機制」。

立委王定宇也說，我國擁有各類型愛國者飛彈，也有美國相關技術協助與顧問進駐台灣協助各類彈體的妥善率，相信國防部會與美方立即找出原因。他強調，所有演習都會有狀況，容忍狀況的存在、針對狀況進行改善，這才是誠實處理狀況、提升戰力的好方法。

