自由日日Shoot》提案修刑訴法 黃國昌：修法為避免司法再踐踏人權

民眾黨立院黨團總召黃國昌。（資料照，記者李惠洲攝）

2025/08/21 05:30

〔記者翁聿煌、林哲遠／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押禁見，民眾黨主席、立院民眾黨團總召黃國昌領銜提出「刑事訴訟法修正草案」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，被民進黨團批評，乾脆立一個釋放柯文哲的專法。黃國昌對此強調，柯已經被羈押一年，民眾黨想修法不是為了柯，而是避免未來還有其他人被司法踐踏人權。

稱柯被抹黑 在法院「才能講話辯白」

台北地方法院十九日審理京華城案，柯文哲在陳述意見時提及，自己已被關一年多，再關下去就變成前南非總統曼德拉，並嗆說「民進黨不會一直執政」。黃國昌昨天在新北市受訪表示，柯被媒體鋪天蓋地抹黑，卻沒有任何機會辯白，只剩在法院審理時，是唯一能講話的時刻。黃也說，當年說要修刑訴法的正是總統賴清德、現任外交部長林佳龍和總統府秘書長潘孟安等人。

民眾黨團說，推動修正「刑事訴訟法」第九十三條，是根據釋字六六五號解釋，羈押應慎重從事，應確實要在「無其他替代手段」，並有「具體」事實足認為有湮滅、偽造、變造證據之虞者，才得以羈押。現行「羈押法」僅規定檢察官「得」於法院審理羈押時到場，並未強制要求檢察官到場，他們也修正規定，明定法官為羈押訊問時，檢察官「應」到場陳述聲請羈押之理由及提出必要之證據。

民眾黨團指出，過去綠白同樣主張司法要維護程序正義、要強化律師辯護權、落實無罪推定原則、強化檢察官舉證責任，以確保司法⼈權；也有綠委曾提出「刑事訴訟法部分修正案」，如今民進黨團卻集體出來打臉總統賴清德、副總統蕭美琴。

