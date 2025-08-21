自由日日Shoot》黃國昌提案修刑訴法 法界憂：證人無法被保護

立院民進黨團幹事長吳思瑤昨召開記者會，質疑民眾黨團總召黃國昌領銜提案修改「刑事訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，是為救民眾黨前主席柯文哲而因人設事。（記者劉信德攝）

2025/08/21 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨團總召黃國昌提案修正刑事訴訟法第一○一條，刪除「勾串共犯或證人」羈押事由。對此，台北地檢署檢察官蕭永昌認為不妥，首當其衝的是證人無法被保護，恐遭被告脅迫、收買，證詞品質下降，進一步助長組織犯罪；律師賴瑩真則以台積電二奈米洩密案為例，若草案修法通過，原本被以「串供」為由而羈押禁見的三名洩密被告，獲釋放的機率將大幅提升，恐難以追溯真相，甚至引發民怨認為「司法縱放」。

檢方：詐騙、黑幫等組織犯罪偵查難度大增

蕭永昌指出，羈押理由中的「避免勾串共犯或證人」，其實是間接保護證人的機制。若刪除此要件，讓被告在偵查期間獲交保，證人保護將難以施行，恐造成證人出庭意願下降、證詞品質下降、保護資源不足；其中證人可能擔心被報復、秋後算帳，不敢出庭或拒絕說出實情；即使出庭，也可能因恐懼而避重就輕，導致真實性受影響。

另一方面，詐欺集團、貪污、黑幫、跨國犯罪等，需要透過被告間「互咬」的案件類型，修法後將難以追查真相，而進一步助長組織犯罪。蕭永昌表示，組織型案件的被告獲保後，將有機會在外聯繫，協調相同口徑，讓檢警難以拆穿真假，導致辦案難度大幅增加；若案件起訴進到法院審理，在庭上證詞的可信度也會下降，讓法官難以判斷實情，影響定罪率。

律師：台積電二奈米洩密案 將無法羈押被告

賴瑩真則舉台積電二奈米洩密案為例，指最高法院裁定駁回抗告，是以被告湮滅證據及勾串證人之虞為由，若民眾黨的提案通過，此案光憑「滅證之虞」，三名被告遭羈押禁見的機率並不高；如此一來，挖角、竊取機密行為的被告，即便有可能違反國安法、面臨五年以上重罪，未來都不能再用勾串證人之虞羈押，遑論禁見。

賴瑩真認為，台積電的洩密案引起全球關注，若我國因無羈押事由，讓被告交保、逍遙法外，恐引發社會大眾認為「司法縱放」、「司法保護壞人」，引發民怨。

