自由日日Shoot》黃國昌提案修刑訴法 民進黨籲： 勿為個案毀壞羈押制度

立院民進黨團幹事長吳思瑤（中）昨召開記者會，質疑民眾黨團總召黃國昌領銜提案修改「刑事訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，是為救民眾黨前主席柯文哲而因人設事。（記者劉信德攝）

2025/08/21 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕擔任民眾黨主席的立院黨團總召黃國昌領銜提案修改「刑事訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，遭質疑為救民眾黨前主席柯文哲而因人設事，引發法界譁然。民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪大酸，乾脆立「釋放柯文哲專法」，呼籲勿為個案毀壞司法羈押制度，民進黨團堅決反對。

草案刪除勾串羈押事由

民眾黨團提出的「刑事訴訟法修正草案」，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，明定「無其他替代手段」且有「具體」事實足認為有逃亡或滅證之虞，才得以羈押，並要求檢察官請求法院限制或禁止辯護人取得偵查中羈押審查資訊時，應敘明事實、理由及提出必要之證據。該案已排入廿二日立法院院會議程。

綠質疑是為柯「個案式修法」

「黃國昌個案式修法又來了！」吳思瑤表示，民眾黨立委這一年為了救柯文哲，不惜挺貪腐，利用立委職權施壓司法人員，濫用立委職權進行個案式的修法，想為柯案解套，包括修法讓法庭直播，黃國昌受到法律界撻伐，這次則修刑事訴訟法，公然幫助串證、挺犯罪，將毀壞司法羈押制度。

吳指出，未來詐騙集團、組織犯罪、國民黨的偽造連署、虐童犯罪、兒少性犯罪、危及國安的共諜案，乃至於台積電工程師涉嫌竊取國家核心技術等案類，將透過這個惡修串證串到飽、證人被騷擾、共犯全解套。她也說，與其進行個案修法，為何不把柯文哲秘書許芷瑜（綽號橘子）找回來？只要「橘子」回來，柯文哲清白與否就會真相大白。

吳思瑤也說，民眾黨團所提修法版本，已列入廿二日的立院院會報告事項議程，不知道民眾黨團是否會將此案逕付二讀，讓惡法坐特快車？若黃國昌有信心，就應該讓本案進入委員會討論，聆聽社會各界意見，民進黨團不僅反對也會反制這種個案式修法。

民進黨籍司法法制委員會召委沈伯洋說，黃國昌這次的修法就是為了個案，破壞國家的犯罪偵查制度。該部立法技術粗糙到讓人不知如何是好，整部刑事訴訟法中串證規定有好幾處，結果只修了一○一條，把贅字放上去，再把串證人證從羈押理由中刪除，讓人無法相信提案者是學法律出身的。

