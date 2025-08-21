罷團「戲說南投」 823下架馬文君、游顥

南投罷團拍攝罷免影片，透過罷游領銜人林敬桐扮演「阿桐師」降妖除魔，呼籲投下同意罷免票，下架親中立委。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/21 05:30

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥本週六投票，「去游除垢」罷團近日發布「游頭馬面」宣傳片，以農民在鄉野撿到大紅包的情節，諷刺國民黨普發現金是為救反罷免，呼籲民眾看清藍委政治支票。另罷免馬文君選區的草屯鎮，有診所掛的同意罷免布條被同一人強拆，罷團已報警提告。

發布「游頭馬面」宣傳片 諷藍發現金救反罷

請繼續往下閱讀...

「去游除垢」罷團指出，罷免投票進入倒數，希望以輕鬆的影片傳達罷免訴求，像民眾以為普發現金是拿到紅包，但其實是在野黨的政治操作，企圖討好民眾，希望不要罷免他們。

另外也以「牛頭馬面」作為游、馬的「諧音梗」，除象徵做壞事會下地獄，也寓意政治人物要對人民誠實，不能表面說一套，背後卻做另一套，若沒有對國家忠誠，甚至是出賣台灣，而人民只滿足於政治支票，一旦失去台灣最寶貴的自由民主，就可能再也要不回來了，盼民眾看清現況，八二三投下同意罷免票。

診所掛同意罷免布條 被同一人強拆3次

另外，投一罷免馬文君選區中的草屯鎮氣氛肅殺，市區一家診所從十七日到昨（二十）日被強拆三次同意罷免布條，第一次診所人員出來制止無效，對方作勢要噴東西，隨即強行帶走布條。十九日新布條才重新掛上去一天，該名女騎士再度前來，快速拆掉布條後離去，診所人員根本來不及阻止。

昨日新布條再掛上去不久，女騎士又來了，車子故意停在招牌後方，拆了布條就騎走，罷團志工石育民獲報後，帶著監視畫面報警，對該女子提出違反選罷法、毀損告訴。

投罷免立委馬文君、游顥，罷團以「游頭馬面」為主題拍攝諷刺影片，呼籲勿短視近利，葬送台灣自由民主。 （「去游除垢」罷團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法