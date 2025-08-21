《不回應普發現金》盧秀燕今請假反罷免 挨批政治算計

2025/08/21 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕八二三大罷免投票倒數計時，上次七二六罷免投票時，台中市長盧秀燕特地請假三天，幫三名子弟兵反罷免，獲得成功戰績，八月廿三日台中市又有三位藍委面臨罷免，盧秀燕決定今天（廿一日）請假一天，分別在台中市與南投縣協助同黨立委反罷免，對此，民進黨議員質疑，盧對普發現金的呼聲置之不理，嘴巴說不談政治，做的都是政治算計，希望她做好市長的本務。

盧趕場掃街 議員籲做好市長本務

據了解，盧秀燕目前僅請假一天，選前的週五（廿二日）並未計畫再請假。

在大罷免風潮下，台中市首波有廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋三名藍委面臨罷免，當時盧秀燕反罷免的火力全開，選前請假三天，陪三名子弟兵車隊掃街，拚出反罷成功戰績。

至於本月廿三日第二波罷免投票，台中市有中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔、中八區江啟臣等三人，盧秀燕今天再請假一天輔選反罷，預計上午先陪同顏寬恒車隊掃街；隨後趕赴南投，陪同立委馬文君車掃，下午再回台中陪同江啟臣及楊瓊瓔車掃。

民進黨台中市議會黨團總召王立任則是批評，盧秀燕對民眾渴望普發現金的呼聲置之不理，口說不談政治，實際做的全是政治操作與算計，呼籲她做好市長本務，趕快回應市民普發現金之期待。

