新北普發4.6萬提案 議長：交市府研究辦理

新北市議會昨日起召開臨時會，市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民。（記者黃子暘攝）

2025/08/21 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會昨起召開臨時會，市議會民進黨團提案要求市府「還稅於民」，普發現金四萬六千元，並成立振興產業復甦普發現金小組。市議會國民黨團極力反對，因藍綠爭執不下，議長蔣根煌裁定休息討論，最終決議送市府研究辦理。新北市府回應，將會進行研商。

綠促還稅於民 藍反嗆毫無專業

市議會民進黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄指出，新北市整體淨資產扣掉負債後，去年增加一七二四億元，加上去年稅收超收六十二億元、未執行的歲出預算九十四億元，總計新北市多出一八八○億元，民進黨團議員一致同意提案市府普發四．六萬元，並成立新北產業復甦普發現金小組。

請繼續往下閱讀...

民進黨團幹事長山田摩衣表示，財劃法修正後新北市財源大幅增加，市府沒有理由再推託，普發現金是回饋市民最直接的方式，也是刺激內需最有效的手段。

民進黨團書記長顏蔚慈說，依照國民黨的邏輯，政府只要有稅收盈餘，就應該「還稅於民」，呼籲市長侯友宜不要說一套、做一套。

國民黨市議員林國春反嗆，新北市升格以來，中央每年少給統籌分配稅款約二○六億元，累計積欠新北近二三五○億元，中央若還錢，普發五萬元都可以。

國民黨團書記長王威元表示，議會決議是尊重民意，請市府研議財政可行性，並非已經拍板定案，民進黨卻迫不及待大放厥詞，誇大宣稱要「普發四萬六千元」，刻意誤導社會輿論，此舉恐造成支持者失望，毫無專業可言。

新北市府副發言人陳柏翰則強調，議會是在沒有共識下，由議長裁定將提案交付市府研商，「並無通過任何議案」。他並說，將固定資產的公告地價上漲，當作資產增加、有餘裕能普發現金，代表對財政的錯誤認知，更別提新北市去年虧損四十八億元，歷年累計虧損金額達八八七億元，與中央情況不同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法