接任民進黨秘書長 徐國勇：2026、2028選戰就是要贏

接任民進黨秘書長的徐國勇強調，關於2026、2028選舉，「一個字就是要贏」，但要怎麼贏、策略在哪？會再進行相關討論並擬定策略。（記者王藝菘攝）

2025/08/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨主席賴清德昨在中常會宣布，由前內政部長徐國勇接任黨秘書長，並盛讚徐是自己心中第一人選。徐國勇預計廿五日正式就任，他表示，戰士沒有選擇戰場的權利，他首先要了解黨務、人事與工作，二○二六、二○二八選舉就是要贏，未來將再進行相關討論、擬定策略。

賴：徐是心中第一人選

據與會者轉述，賴清德表示，徐的從政經歷非常完整，當過市議員、立委到內政部長，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，是全方位的秘書長。徐也擔任過律師、行政院發言人和政論節目主持人，十分了解社會輿情脈動，未來能夠就執政團隊的各項政策與議題，深入淺出、簡明扼要地向黨內溝通，以及對社會宣傳。

賴清德說，徐國勇從基層做起，懂得洞察社會民情，也非常清楚地方脈絡與生態，相信未來更能夠帶領黨深耕基層，並與地方黨公職通力合作，發揮最好的力量。

徐國勇被詢及黨務規劃及選舉操盤。徐表示，他對黨部既熟悉卻陌生，首先要確切了解黨務、人事與工作，對於選舉「一個字就是要贏」，但要怎麼贏、策略在哪？將與賴清德及黨內工作人員進行相關討論，再擬定策略。

徐國勇曾傳出與前行政院長蘇貞昌不和，外界關切會否影響立委蘇巧慧爭取新北市長提名。徐國勇說，民進黨是一個自由、民主、進步的政黨，黨員彼此間會有不同意見，但黨內初選一定是公平、公開、公正，各憑實力取得參選資格，他不會以私害公，一定盡全力輔選每位參選的黨員。

面對藍白攻勢，徐國勇表示，對於在野黨合理監督，執政黨應該虛心接受，但若是不忠誠的反對黨，民進黨不會客氣、必須要反駁；他更期待，行政、立法及各政黨，大家手拉手讓台灣往前走，這才是該有的立場。

至於出任秘書長被解讀派系共治，徐國勇回應，他初入政治工作時被歸為謝系，大家也知道僑委會委員長、他的姪女徐佳青是什麼派系，家族各派系都有；而前總統蔡英文執政時，他全力相挺而被歸為「挺英系」，擔任民進黨秘書長不會考慮派系的問題，每個人都是最好的黨員。

