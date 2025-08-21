823決戰大台中 藍委、綠營大車拚

八二三罷免倒數，民進黨發起「環形民主大車掃」，由立委何欣純率隊呼籲民眾支持罷免。（記者張軒哲攝）

2025/08/21 05:30

韓先後合體江啟臣、楊瓊瓔 綠委偕罷團傳遞民主聖火

〔記者張軒哲、黃旭磊、陳鳳麗／綜合報導〕立法院副院長江啟臣與楊瓊瓔、顏寬恒等三位國民黨立委，八二三面臨罷免考驗，立法院長韓國瑜昨先後於台中市東勢、神岡區，合體副手江啟臣，並陪同楊瓊瓔車隊掃街，韓國瑜痛批民進黨發動大罷免，讓台灣民主開倒車，背叛台灣數十年建立的民主。

民進黨昨也發起「環形民主大車掃」，由立委何欣純與台中市議員周永鴻、蕭隆澤率隊宣傳大罷免，車隊由神岡出發，一路途經大雅、潭子，預計明天行駛至霧峰民主議政園區，呼籲民眾支持罷免。

環形民主大車掃昨一早從神岡社口萬興宮出發，公民團體「中三拒瓔」和原中四、中五罷團合體，呼籲民眾八二三出門投下罷免同意票；並由罷免江啟臣領銜人廖芝晏將民主聖火炬傳給罷免楊瓊瓔的中三罷團代表，將打拚奮戰的精神傳遞堅持至投票當日。

何欣純表示，民主的價值是全民共同守護的成果，從連署到投票，公民不畏艱難、持續推動，讓台灣的民主能夠一棒接一棒延續下去，她呼籲台中市民走進投票所，用行動守護台灣。

罷免顏寬恒的罷團「中二解顏」志工昨天由市議員江肇國陪同，從上午七時到晚間八時，持續上街舉牌，在龍井、烏日及霧峰等地，懇切拜託選民下架貪污立委。

顏寬恒昨天則是冒雨到霧峰、烏日及大肚進行車隊掃街，晚間到大肚山徒步掃街，呼籲選民打破民進黨一黨獨大、完全執政美夢，後天出門投下「不同意罷免」。

南投徒步掃街 葉霸：同意罷免，台灣平安

前天到台中聲援「中二解顏」活動的「葉霸」老師葉春蓮，昨則轉往南投縣，繼續呼籲民眾二十三日投下同意罷免票。她與「曙光花蓮」團隊在南投埔里第三市場、草屯市區徒步掃街，一一發文宣給民眾，強調罷免是為了台灣平安，是值得的事。年近八十歲的「葉霸」，將「同意罷免，台灣平安」布條穿在身上，引起不少民眾注意，有的市場攤販和買菜民眾與她合照，請她簽名，也有人對「葉霸」和志工團隊喊「加油」。

「葉霸」老師昨在埔里第三市場徒步懇託同意罷免，民眾停下來向她致意。（「All罷馬」罷團提供）

八二三罷免倒數，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣昨合體車掃宣傳反罷免。（記者廖耀東攝）

