823決戰倒數》藍軍：結合核三重啟公投 全力催票

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時發表談話指出，民進黨一直用「違憲亂政」批評國民黨，但究竟是那一個政黨在救經濟，並在災後以最快速度通過特別條例與特別預算？（記者叢昌瑾攝）

2025/08/21 05:30

陸戰、空戰齊發 籲支持者出門投票

〔記者施曉光／台北報導〕八二三全國公投以及七個國民黨立委選區罷免投票剩下二天，國民黨雖然沒有如七二六罷免投票規劃大型造勢活動，但仍持續在新北、新竹、台中、南投等罷免案相關縣市舉辦反罷助講，以及透過舉辦重啟核三宣講活動進行陸戰。至於空戰部分，國民黨除了提醒民眾慎防綠營奧步，攻擊賴政府透過撒幣圖利支持罷免的友綠藝文團體，並在網路社群平台上強力播送宣傳公投系列CF影片，爭取民眾八二三同意重啟核三公投，罷免投下不同意票。

因應罷免投票，國民黨最近不斷宣傳七位被罷免藍委幫地方爭取建設經費資源成績，並持續透過區域聯防策略，藉由藍營地方首長、藍營重量級人物站台助講的方式，爭取選民認同，同時也透過藍、白合作，邀請民眾黨主席黃國昌幫忙站台、拍攝宣傳影片，盼能催出白營支持者出門投不同意票。

請繼續往下閱讀...

朱立倫：每一席立委都要拚到底

國民黨提醒民眾要慎防民進黨在最後階段的奧步，最近還主打支持大罷免的友綠藝文團體，接受賴政府撒幣，向民眾訴求八二三要出門投不同意票，才能阻止綠友友掏空國庫。此外，國民黨近期也推出模仿動畫「南方四賤客」的公投宣傳系列影片，持續在網路社群平台強力播送，透過影射賴清德總統的角色人物「萊爾校長」，諷刺賴政府核能政策與世界能源趨勢逆向而行，與台灣七成民意對做，藉此宣傳支持重啟核三的立場。

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時發表談話指出，這段時間以來不論經過七二六罷免投票，或面對八二三投票的來臨，立法院的表現都非常理性穩健，民進黨一直用「違憲亂政」批評國民黨，但究竟是那一個政黨在救經濟，並在災後以最快速度通過特別條例與特別預算？他強調，國民黨的作法正帶領這個顢頇、緩慢的行政團隊，而這個團隊已經讓大家缺乏信心，國民黨會全力推動所有正確的法案、預算及政策。

朱指出，八二三是台灣民主、經濟發展的關鍵時刻，七二六台灣人民擋住第一波的罷免，守住二十四席國民黨立委，現在有一種聲音認為七席很穩，但這個講法非常危險，國民黨每一席立委都要力拚到底。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法