823決戰倒數》綠營：鎖定藍委個人爭議 精準打擊

2025/08/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕八月廿三日登場的七件國民黨立委罷免案倒數四十八小時。民進黨陸空戰火力交織，各罷區持續密集掃街、深入基層，鎖定藍委個人爭議祭出精準打擊；對於重啟核三公投案，綠營著重強化闢謠、凸顯在野黨立場不一，以淺顯易懂的方式說明反對訴求。

第二波大罷免決戰逼近，黨內人士表示，投票前將持續以車隊掃街、家戶拜訪等方式深入基層，搭配舉牌、發送文宣傳遞資訊，各區也規劃罷前之夜相關活動，力拚凝聚罷免士氣。空戰方面，有別於先前強打全國性議題，本次採取「精準打擊」策略，更著重於七位國民黨立委的個人爭議言行。

地方人士也以南投為例分享，罷團及民進黨公職深入巷戰，逐戶拜訪說明罷免理由，來自其他縣市的各地罷團志工也跨區支援，每團認領不同鄉鎮，展現高度凝聚力，相當感人。

協助各區罷團明辦活動 最後衝刺

負責統籌台中三個罷區的民進黨立委何欣純指出，選前黃金週結合立法院民進黨團與台中市議會黨團成員，編組深入各區市場，並啟動「台中環形山海屯大車掃」；同時透過夾報文宣、語音電話、電視廣告催票，整合陸空戰能量全力拚搏。

兼任民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧表示，黨部與罷團組成「大文山來罷」車隊，透過掃街進行綿密的陸戰佈局，把握最後時間，將宣傳效果最大化。

針對同日舉行的重啟核三公投案，黨內人士表示，民進黨持續拍片、製作圖卡，以正反面論述加強闢謠、反擊不實資訊，把意見發表會上的反方說法，例如重申核三不能重啟的原因，地質與地震帶等安全問題，用更淺顯易懂的方式向民眾說明，並凸顯民眾黨主席黃國昌對核電立場的立場矛盾。

另據轉述，民進黨代理秘書長何博文昨在中常會說明，民進黨廿二日將協助各區罷團舉辦最後的衝刺活動，廿三日黨部將成立應變小組，支援因應各地可能出現的臨時突發狀況。

接任民進黨秘書長的徐國勇強調，民進黨對罷免案已有清楚立場，而核三重啟公投則是假議題，這不是延役、而是重啟，他一定會投下不同意票，也希望大家都來投不同意票。

