幫中國介入總統大選 統一聯盟黨2幹部 二審仍判4年半

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受中國國台辦請託，涉嫌介入國內總統、立委選舉；高等法院高雄分院仍維持各處徒刑四年半，褫奪公權二年。（資料照）

2025/08/21 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受中國國台辦請託，涉嫌介入國內總統、立委選舉；屏東地方法院審理後，依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪，各處徒刑四年半，均褫奪公權二年。兩人不服上訴，高等法院高雄分院昨天駁回，仍可上訴。

涉助國台辦招攬赴中國旅遊介選

據了解，被告張存逢、黃榮德（均交保）分別為「統一聯盟黨」屏東分會長和總幹事。二○二三年九月及十月間，兩人接受中國國台辦官員請託，招募屏東民眾前往中國海南省及山西省旅遊。參與團員僅需負擔機票，其餘食宿、交通、旅遊等費用均由對岸資助，行程中有國台辦人員到場，鼓吹「和平統一」、「反台獨」、「兩岸一家親」、「支持九二共識」等言論。

請繼續往下閱讀...

同年十二月廿三日，該黨屏東分會會員大會上，張、黃二人涉嫌為特定政黨及總統、立委候選人拉票，配合對岸介入選舉，意圖影響選情。

去年一月初，屏東地檢署指揮警調搜索張、黃等人住處，並傳喚兩人及接受招待旅遊的民眾廿多人到案，經偵訊後，認為張、黃涉及正副總統選罷法等罪，涉案情節重大，並有逃亡、勾串及湮滅證據之虞，聲請法院羈押獲准，並在二月偵結起訴。

違反正副總統選罷法、反滲透法

屏東地院依違反正副總統選罷法和反滲透法，去年八月判處張、黃各有期徒刑四年六月，均褫奪公權二年；兩人不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不當，昨天判決駁回，尚未定讞。

根據內政部政黨資訊網，「統一聯盟黨」的黨章載明，該黨任務是在一個中國原則下，尊重兩岸政經制度，促進國家統一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法