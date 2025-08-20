為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    去游除垢 戴瑋姍陪罷團公園宣講

    新北市議員戴瑋姍（左二）與志工一同走入南投中山公園，向民眾宣講。（罷團提供）

    新北市議員戴瑋姍（左二）與志工一同走入南投中山公園，向民眾宣講。（罷團提供）

    2025/08/20 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕八二三罷免投票進入最後衝刺，民進黨發言人、新北市議員戴瑋姍昨與「去游除垢」罷團志工一同走入南投早市、公園拜票。戴表示，中配六改四會造成未來健保的空洞，這次罷免其實是守護南投人的健康；面臨罷免的國民黨立委游顥則由同黨立委柯志恩陪同拜票，請選民用不同意罷免票，告訴賴政府大家關心民生，不是大罷免。

    戴瑋姍指出，這次罷免行動是要下架毀憲亂政立委，但其實最重要的還是守護南投人的健康，因為中配入籍六年改四年，會讓中配更多家人能來台就醫、使用台灣的健保資源，造成未來健保的空洞跟黑洞，連游顥自己都要到雲林就醫，就知道南投的醫療資源是多麼的匱乏，所以希望大家在八二三投下同意罷免票，守護自己的醫療資源、守護自己的健康。

    戴瑋姍也說，這次罷免行動，連許多海外的朋友都會飛回來投下罷免票，大家只要堅持到最後一刻，一定會成功。

    「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則表示，罷免進入決戰時刻，籲請大家發揮關鍵力量，一人幫忙拉三票，號召親友一起出來投票，展現人民的意志。

    柯志恩偕游顥黃昏市場掃街

    游顥昨晚則在柯志恩陪同下，前往南投市黃昏市場拜票。柯表示，去年二月新立委上任後，民進黨就用不同藉口，說國民黨掏空國庫、毀憲亂政，最大目的就是執行大罷免，但七二六已給他們打嘴巴，告訴他們民眾所需要的是一個能夠做事的政府。

